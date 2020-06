Zusammenfassung:

Zenlayer verzeichnet einen enormen Anstieg beim Datenbedarf von Gaming-, Cloud-Computing- und Social-Media-Unternehmen

ADVAs offene, optische Übertragungstechnik bedient die Nachfrage mit hohen Datenraten und geringer Signallaufzeit

FSP 3000 Plattform ist eine zukunftssichere Investition, die sich leicht skalieren lässt

SINGAPUR–(BUSINESS WIRE)–ADVA (FWB: ADV) gab heute bekannt, dass Zenlayer die FSP 3000-Technologie des Unternehmens einsetzt, um einigen der weltweit größten Gaming-, Cloud-Computing- und Social-Media-Unternehmen dynamische, hochverfügbare Datendienste bereitzustellen. Die Lösung bietet flexible Datenübertragung mit sehr geringer Signallaufzeit (Latenz), sodass der Cloud-Dienstanbieter schnell auf Anforderungen mit hohen Bandbreiten eingehen kann. Dies ist wichtig für die Kunden von Zenlayer, die hoch-belastbare Verbindungen mit dynamischer Kapazität benötigen. Das neue Netz basiert auf der kompakten und skalierbaren ADVA FSP 3000-Plattform und wird zahlreiche Dienste unterstützen, darunter Ethernet, Fibre Channel und SONET/SDH. Für maximale Effizienz und Elastizität kommen die QuadFlex™-Module von ADVA sowie die OpenFabric™-Technologie zum Verschalten der Verbindungen zum Einsatz.

„Mit diesem Netzausbau verleihen wir unserer Infrastruktur ein neues Maß an Flexibilität und Zuverlässigkeit. Die Technologie von ADVA bietet unseren Kunden, die ihren Anwendern immer datenintensivere Echtzeitdienste anbieten, einen erheblichen Leistungsschub. Die neue Übertragungstechnik öffnet die Tür für die nächste Generation von Telekonferenz-, Streaming- und Online-Gaming-Technologien“, sagte Alex Wang, Netzarchitekt und Produktmanager bei Zenlayer. „Unsere neue Lösung ist äußerst effizient in Bezug auf Platzbedarf und Stromverbrauch. Und sie ist eine zukunftssichere Investition, die in den kommenden Jahren noch weiter skaliert werden kann. Eine weitere Schlüsselkomponente für den Erfolg des Projekts war unsere enge Zusammenarbeit mit den Ingenieuren von ADVA. Sie haben dafür gesorgt, dass der gesamte Prozess von der Netzplanung, über die Logistik bis zur Implementierung nahtlos und schnell verlief.“