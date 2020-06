Nanogate beruft Aufsichtsratschef Hendricks zum CEO

Martin Hendricks soll für den Zeitraum von einem Jahr aus dem Nanogate-Aufsichtsrat in den Vorstand der Gesellschaft wechseln und dort als CEO agieren. „Martin Hendricks übernimmt das Amt des Vorsitzenden des Vorstands, dem derzeit Götz Gollan (CFO) und Robert Wittmann (COO) angehören, am 8. Juni 2020”, kündigt das Unternehmen aus Göttelborn am Freitag an. Bisher ist Hendricks Vorsitzender des Aufsichtsrats und Vorsitzender ...