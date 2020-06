Seit 2006 bietet die VW-Tochter Audi stadttaugliche Geländewagen an. Mit der Q-Reihe hat der Ingolstädter Autobauer Sport Utility Vehicles – kurz SUV – auf den Markt gebracht, die jedoch in den Abgasskandal verwickelt sind – so wie zahlreiche weitere Marken des VW-Konzerns . Das zuständige Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) ruft insbesondere den Audi Q5 verpflichtend zurück, um in den Werkstätten die entdeckte unzulässige Abschalteinrichtung entfernen zu lassen. Audi setzt diese Pflichtrückrufe unter zwei verschiedenen Codes um – je nach Baujahr und Motorisierung.

Die Autohersteller vergeben den Rückrufaktionen individuelle Codes, die den Fahrzeughaltern in einem Schreiben mitgeteilt werden. Der Audi Q5 wird unter dem Code 23X6 zum Softwareupdate zurückgerufen. Unter dem gleichen Herstellercode werden im Übrigen auch der Audi Q7 und der Audi SQ5 in die Werkstätten zurückbeordert. Betroffen sind die Geländewagen, die zwischen 2008 und 2018 zugelassen wurden und mit einem 3.0-TDI-V6-Motor vom Typ EA897 mit der Abgasnorm Euro 6 betrieben werden.

In diesem Motor des Audi Q5 wurde eine Software entdeckt, die das Emissionskontrollsystem zielgerichtet manipuliert. Auf dem Prüfstand der Zulassungsbehörden reinigt der Motor des Geländewagens die entstehenden Abgase, sodass ein Ausstoß der gesundheitsschädlichen Stickoxide verhindert wird. Der Audi Q5 erhielt so die Zulassung für den Straßenverkehr. Im realen Fahrbetrieb auf der Straße hingegen schaltet die Schummelsoftware die Abgasreinigung ab oder drosselt sie zumindest. Das hat zur Folge, dass mehr Stickoxide in die Luft gelangen als auf dem Prüfstand – sogar weit mehr als gesetzlich erlaubt.

Beim Softwareupdate im Rahmen des verpflichtenden Rückrufs wird die Abschaltfunktion im Geländewagen deaktiviert. Der Audi Q5 fährt dann ausschließlich im Testmodus und reinigt die Abgase vollumfänglich, um die gesetzlichen Grenzwerte einhalten zu können – so gibt es der Hersteller Audi an.

Code 23Q7: Schummelsoftware soll im Audi Q5 deaktiviert werden

Eine zweite Rückrufaktion für die Q-Reihe betrifft die Audi Q3- und Q5-Modelle, die zwischen 2008 und 2015 produziert worden sind. In den Fahrzeugen, in denen ein 2.0 TDI-Motor des Typs EA189 verbaut wurde, ist ebenfalls eine unzulässige Abschaltsoftware aktiv. Auch diese SUV-Modelle können die gesetzlichen Emissionsgrenzwerte nur in Testsituationen einhalten – nicht im Straßenverkehr, wenn der Verbraucher den Wagen fährt. Unter dem Herstellercode 23Q7 müssen diese Audi Q5-Fahrzeuge nun in die Werkstätten, um auch hier die Schummelsoftware abzuschalten und die Abgasreinigung in vollem Umfang zu aktivieren.