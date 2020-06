Kursexplosion mit Ansage! Sind heute wieder schnelle 50 % oder mehr drin! Sondermeldung nach Börsenschluss sorgt für Kurs-Euphorie und lässt die Kasse klingeln!“ Sofort zuschlagen!

Liebe Spekulanten,

die Aktie unseres Gold Top Stocks First Energy Metals (WKN: A2JC89 | DE Symbol: DFLB | TSX-V: FE) ist in den letzten Wochen um +138,75% in die Höhe geschossen, ehe sie sich auf dem jetzigen Kursniveau eingependelt hat. Ein schöner Erfolg bisher für diejenigen, die uns gefolgt sind! Aber es kommt noch besser!!!

Heute neues Kurs-Feuerwerk mit Ansage!

Die aktuelle Konsolidierungsphase war wichtig und nötig! Mit der heutigen Meldung wird wohl der nächste Kurssprung ausgelöst. Hier sollten Sie unbedingt mit dabei sein! Decken Sie sich gleich heute Morgen mit genügend Stücken ein, um dann bei entsprechend hohen Gewinnen auch schnell mal wieder etwas Geld vom Tisch zu nehmen! First Energy Metals (WKN: A2JC89 | DE Symbol: DFLB | TSX-V: FE) ist ein wahres Paradies für Trader, die auf schnelle Gewinne setzen! Verpassen Sie den heutigen Anstieg nicht!

Ich hatte Ihnen bereits mehrfach geschrieben, dass diese Micro-Cap-Aktie jederzeit vor einer kompletten Neubewertung stehen kann, welche durch die aktuelle Meldung zweifellos noch beschleunigt werden dürfte:

First Energy Metals beginnt mit der Exploration auf dem neuen Scramble Gold Projekt

Mit den Arbeiten auf dem kürzlich erworbenen Explorationsprojekt Scramble Gold hat das Management das renommierte Team von Pleson Geoscience beauftragt.

In Phase 1 werden vollständige Oberflächenfelderkundungsarbeiten durchgeführt um historische, mineralisierte Zonen zu erfassen und abzustecken. Darüber hinaus wurden Oberflächenproben entnommen, welche den Standort historischer unterirdischer Arbeiten und mineralisierter Quarzadern bestätigen.

Pleson Geoscience nutzt konventionelle Kenntnisse in Geologie und Prospektion in Kombination mit der neuesten Technologie in den Bereichen Vermessung, Bohrungen und Geophysik.

Diese Daten werden benötigt um in Phase 2 einen detaillierten und umfangreichen Explorationsplan zu erstellen.

Des Weiteren verkündete First Energy Metals (WKN: A2JC89 | DE Symbol: DFLB | TSX-V: FE) das man nach Abschluss von Phase 1 und 2 umgehend eine Bohrgenehmigung beantragen wird um metallurgischen Tests und Entnahme diverser Proben durch Diamant Bohrungen.

Den vollständigen News können Sie hier einsehen: LINK

DIe Scramble Mine in Ontario – First Energy Metals neues Goldprojekt

Anfangs des Monats habe ich bereits darüber berichtet das First Energy Metals sein Portfolio, durch die Übernahme von gleich sechs vielversprechenden Gold-Claims in einer der ergiebigsten Gold-Regionen der Welt, erweitert hat.

Ähnlich wie die beiden anderen Liegenschaften in BC wurde die Scramble Mine Ende des 19. Jahrhunderts entdeckt, blieb aber bis Mitte der 1980er Jahre unerforscht.

Seit 1984 wurden ungefähr 5.200 Meter Diamantbohrungen, 250 Meter Oberflächenentfernung mit Probenahme und 450 Meter unterirdische Entwicklung durchgeführt.

Auf dem Grundstück befindet sich eine historische Ressource, die auf 150.000 Tonnen bei einem durchschnittlichen Goldgehalt von 6,8 g / t und einem Goldgehalt von bis zu 259 g / t geschätzt wird.

Neben den historisch bestätigten Vorkommen ist ein weiterer großer Vorteil die vielen Minen in direkter Nachbarschaft! Hier muss es also jede Menge Gold geben!

Alle Minen aufzulisten würde den Rahmen sprengen, aber damit Sie sich ein gute Bild davon machen können, in welch guter Nachbarschaft sich das neue Projekt befindet zeige ich Ihnen hier die größten der benachbarten Minen – es ist wahrlich eine Ansammlung der renommiertesten und erfolgreichsten Firmen weltweit!

Pan American Silver Corp. - Bell Creek Mine und die Timmins West Mine

McEwen Mining Inc. - Black Fox Mine

Newmont Corp./ Porcupine Gold Mines - Borden Mine

Newmont Corp - Cochenour Mine und die Musselwhite Mine

Kirkland Lake Gold Ltd. - Holloway – Holt Mine, Taylor Mine und die Macassa Mine

New Gold Inc. - Rainy River Mine

Barrick Gold Corp. - Williams Mine

First Energy Metals (WKN: A2JC89 | DE Symbol: DFLB | TSX-V: FE) steht noch ganz am Anfang! Ein unglaublicher Vorteil ist die bereits vorhandenen Infrastruktur, welche von den umliegenden Schwergewichten der Mining Branche aufgebaut wurde. Man kann also aus den Vollen schüpfen!

Andere Startups müssen erst Millionen von Dollar in eine solche Infrastruktur investieren! Kosten die sich First Energy sparen kann und somit komplett in die Exploration stecken wird. Die ersten Ergebnisse werden nicht lange auf sich warten lassen. Aber die Gegend ist reich an Goldvorkommen, wie die hochkarätige Nachbarschaft zeigt. Ich gehe fast sicher davon aus, dass First Energy einen Treffer nach dem anderen vermelden kann.

Managementteam und Beirat von First Energy

Gurminder Sangha - CEO & Direktor. Sangha verfügt über Erfahrung in der Finanzbranche mit einem besonderen Schwerpunkt auf der Beratung privater und börsennotierter Unternehmen. Er verfügt über mehr als 18 Jahre Erfahrung in den Bereichen Finanzmanagement, Unternehmensführung und Finanzierungskompetenz in der Unternehmensstrategie. Er war Vorstandsmitglied verschiedener börsennotierter Unternehmen und assistierte bei Corporate Finance-Aufgaben, Geschäftsentwicklungsaktivitäten und Corporate Governance. Sangha hat einen MBA von der Queens University und der Cornell University.

Jürgen Wolf - CFO & Direktor. Wolf ist Direktor mehrerer börsennotierter Unternehmen und seit mehr als 15 Jahren in der Öl- und Gasindustrie tätig. Er unterstützt börsennotierte Unternehmen bei Investor Relations und Verwaltung. Wolf wurde in Deutschland ausgebildet und wanderte 1953 nach Kanada aus. Von 1958 bis 1982 betrieb und besaß er Betonfertigteilfabriken in Calgary und Vancouver. Von 1982 bis 2002 betrieb und besaß er JA Wolf Projects, Ltd., eine kommerzielle Baufirma. Wolf war Präsident und Direktor der ehemaligen US Oil and Gas Resources Inc., die 2005 zur Petrichor Energy Inc. fusionierte.

Craig Alford, P.Geo - VP Exploration & Director. Alford verfügt über 30 Jahre Erfahrung für große Bergbauunternehmen wie die Zijin Mining Group, China Railway und Teck Mining. Im Laufe seiner Karriere hat er Projekte in Nord- und Südamerika, China, Zentralasien, Russland, Australien und Afrika entworfen, verwaltet und technische Leitung übernommen. Während seiner Amtszeit bei Zijin war er an einer Investition von ca. 80 Millionen US-Dollar in Pretium Resources beteiligt, dessen Produktion nun auf den Standort in Northern BC, Kanada, ausgerichtet ist. Ebenfalls in Zijin war er an der Investition von 298 Mio. USD in die Barrick Gold Porgera Mine und der Investition von 412 Mio. USD in das Kamoa Copper Project von Ivanhoe Mines Ltds beteiligt. Das Kamoa-Projekt wird voraussichtlich eine der größten Kupferminen der Welt sein. Er hat direkt mit mehreren Staatsoberhäuptern verhandelt und die Weltbank und den China-Afrika-Entwicklungsfonds bei Steuerpolitik, Planung und Investitionsrisiko unterstützt.

Lyle McLennan - Direktor. McLennan bringt über 20 Jahre Erfahrung im Finanzdienstleistungssektor als lizenzierter Makler mit. Seine Karriere begann bei Yorkton Securities, das später zu Richardson GMP wurde. McLennan verließ das Maklergeschäft im Jahr 2016 und arbeitet seitdem als Berater für Unternehmensentwicklung.

Jason Grewal – Direktor- Grewal ist Rechtsanwalt in England und Wales und als Rechtsanwalt im Bundesstaat New York zugelassen. Er hat an der London School of Economics Jura studiert und einen Abschluss in Rechtswissenschaften von der University of London, einen LLM in internationalem Wirtschaftsrecht von der IE Law School in Madrid und einen MSc in Global Finance von der Cass Business School in London. Er hat Erfahrung in Kanada, den USA und Großbritannien sowie in Europa. Er hat bei verschiedenen Kapitalmarkttransaktionen in verschiedenen Ländern beraten und Erfahrung in der Arbeit mit internationalen Anwaltskanzleien und multinationalen Unternehmen.

Die Investment Highlights für First Energy Metals (WKN: A2JC89 | DE Symbol: DFLB | TSX-V: FE)

Outperformaner gegenüber dem Junior Gold Miner ETFs mit einem Kursanstieg von 233% zwischen dem 13. März und dem 9. Juni 2020.

Historische Ressource von 70.000 Goldunzen mit großem Potenzial für die Ausweitung der Mineralisierung

Historisch hohe Grade bei allen drei Projekten, einschließlich 26,7 g / t Au (Kokanee Creek), 10 g / t Au (Independence) und bis zu 259 g / t Au (Scramble).

Enge Aktienstruktur mit rund 30 Millionen ausstehenden Aktien und rund 41,45 Millionen vollständig verwässerten Aktien. Es gibt kaum noch verfügbare Stücke, was den Kurs treibt

Voll finanziertes Phase-1-Explorationsprogramm 2020 nach erfolgreichen Finanzierungsrunden im April 2020, die zu weiteren bestätigenden historischen Daten und einer Bewertung der Mineralisierungserweiterung führen werden.

Detaillierte Bohrungen auf der Grundlage der Ergebnisse der Bewertungen des Explorationsprogramms der Phase 1.

Erfahrenes Managementteam und Vorstand mit jeweils jahrzehntelanger Erfahrung und diversen internationalen Erfolgen

Top-Liegenschaft in British Columbia mit mehr als 100.000 Goldunzen als Ressourcen

On Top das Independence Gold Projekt!

Jetzt die Nerven behalten und richtig handeln: Deutschen Anlegern winkt ein geldwerter Zeitvorteil

Da die News gestern nachbörslich veröffentlicht wurde, dürfte heute Morgen bereits die Post abgehen! Wir rechnen mit einer erneuten Kursrallye! Insbesondere mit Eröffnung in Nordamerika!

Da der kanadische Heimatmarkt unseres Gold Top Stocks First Energy Metals (WKN: A2JC89 | DE Symbol: DFLB | TSX-V: FE) öffnet erst am Nachmittag Deutscher Zeit!

Bei unserer Neuvorstellung schnellte der Kurs Intraday um mehr als 100% in die Höhe! Das könnte morgen wieder passieren, denn viele Augen sind auf First Energy gerichtet!

Ich rate Ihnen dringend, diese heiße Phase First Energy Metals (WKN: A2JC89 | DE Symbol: DFLB | TSX-V: FE) für einen kurzfristigen Gewinn-Trade zu nutzen.

Ich sehe hier mindestens eine satte 50 bis 100%-Chance in den nächsten Tagen. Nutzen Sie diese Informationen zu Ihrem Vorteil und verdienen Sie Geld damit

Auf viele weitere, erfolgreiche Gewinn-Trades!

Ihr Rocket-Trader-Team!

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen (z.B. Interviews, Artikel, Kurzberichte, Unternehmensvorstellungen, Börsenbriefe, Newsletter, Musterportfolios, charttechnische Einschätzungen usw.) dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlungen hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs der besprochenen Instrumente dar.

Alle Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung des Webseitenbetreibers (und / oder seiner in- oder externen redaktionellen Mitarbeiter oder Geschäftspartner) wider.

Bei allen Publikationen handelt es sich um journalistische Beiträge. Der Webseitenbetreiber und die für ihn tätigen Verfasser von allen Webseiteninhalten übernehmen keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen First Energy Metals wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Offenlegung der Interessen: Grundsätzlicher Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte gemäß § 34b WpHG sowie der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch – Marktmissbrauchsverordnung

Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Lesen Sie hier unseren kompletten Disclaimer und Datenschutzbestimmungen

Impressum

Mammon Marketing Limited

5 New Street Square

London

Großbritannien

EC4A 3TW

Vertreten durch

Chris Mallon

Kontakt

Tel.: +44 20 80896915

E-Mail: hello@rocket-trader.xyz