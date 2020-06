Experte von UBS AM: Die Markterholung nach Covid-19 aus Anlegersicht

Die Reaktion der Märkte auf das Virus hat bewiesen, dass Vermögensanlagen in China widerstandfähig sind und zu einer gesunden Streuung beitragen. Auch nachhaltige Positionen konnten sich beweisen, so die Meinung von Evan Brown, Leiter Multi-Asset Allocation Strategy bei UBS-AM.Anleger sollten sich auf eine schrittweise, unebene Erholung der Wirtschaft vorbereiten. Zudem könnte es bis 2022 dauern, bis das wirtschaftliche Niveau von Ende 2019 wieder erreicht ist. In diesem Umfeld sind in allen Anlageklassen umfangreiche Relative-Value-Chancen vorhanden. Die Finanzmärkte spiegeln den Status Chinas, als eine der ersten Volkswirtschaften auf dem Weg zur Erholung, wider. Ferner dürfte die Outperformance nachhaltiger Anlagen im Zuge der jüngsten Volatilität die Anlegernachfrage...