Franklin-Templeton-Experte im Interview: „Von einer Silicon-Valley-Kultur ist Europa weit entfernt“

Mit dem Franklin Innovation Fund ist seit Kurzem ein Fonds auf dem Markt, der in Wachstumsaktien investiert. Im Interview erläutert Peter Gorynski, bei Franklin Templeton Leiter des Flächenvertriebs in Deutschland, welche Trends Anleger im Blick behalten sollten und warum US-Werte das Fondsportfolio beherrschen.DAS INVESTMENT: Herr Gorynski, der IT-Technologiekonzern Wirecard ist innerhalb von Tagen kollabiert. Anleger sind verunsichert. Warum sollte man trotzdem auf Digitalisierung und Automatisierung setzen?Peter Gorynski: In Deutschland beherrschen IT-Unternehmen die Portfolios nicht so stark. Wenn man sich etwa den europäischen Aktienindex Euro Stoxx 50 anschaut, ist der IT-Sektor dort gerade einmal mit 7 Prozent vertreten. Digitalisierung und Automatisierung sind aber – trotz des aktuellen Skandals – zentrale Themen der Gegenwart und Zukunft. Zwar gehen die Menschen nach den Corona-Lockerungen zurück in Büros und Restaurants, und die Geschäfte öffnen wieder. Wir sind aber fest davon überzeugt, dass es durch die Krise einen neuen Digitalisierungsschub gibt: Die Menschen vergessen die einmal erlernten Kompetenzen im Umgang mit Online-Essensbestellungen oder Videokonferenzen ja nicht. Entscheidend ist, welche Unternehmen langfristig von dem sich gerade gelernten Verhalten profitieren.Dennoch dürfte viele unerfahrene Anleger bei Tech-Aktien ein mulmiges Gefühl beschleichen…Gorynski: Aus Anlegersicht kann man aus einem solchen Skandal, wie wir ihn gerade erleben, durchaus lernen. Anleger sollten nicht zu stark auf Einzeltitel setzen, insbesondere, wenn es einen Hype um Unternehmen gibt, sondern vielmehr breit streuen. Aus unserer Sicht ist es sinnvoll, Anlageentscheidungen einem Team zu überlassen, das die IT-Branche gut kennt. Franklin Templeton ist mit Sitz in San Mateo in unmittelbarer Nähe zum Silicon Valley gut positioniert.Im Bereich Automatisierung und Digitalisierung gibt es ständig neue Entwicklungen. Welche Technologien sollten Anleger im Blick behalten?Gorynski: Wir haben fünf Zukunftsthemen identifiziert: Weltweiter E-Commerce, Durchbruch in der Gentechnik, intelligente Maschinen, neue Finanzfunktionen sowie Cloud Computing. Der E-Commerce zum Beispiel hat zwar schon viele Lebensbereiche erreicht. Es gibt aber immer noch Branchen, in denen die Durchdringung nicht so stark ist, zum Beispiel beim Möbel- oder Autokauf. Wie wird das Autohaus der Zukunft aussehen? Tesla hat mit einer kontaktlosen Übergabe des Fahrzeugs schon gezeigt, was möglich ist. Auf diese fünf Zukunftsthemen setzen wir auch mit unserem im vergangenen Jahr gestarteten Franklin Innovation Fund*.