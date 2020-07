US-Immobilienfonds von BVT: Was tut sich vor Ort und wie sind die Aussichten im Class-A-Immobiliensegement?

Der renommierte Initiator BVT kennt sich im US-Immobilienmarkt bestens aus. Aktuell tut sich einiges bei den laufenden Projektentwicklungen. Ein kurzes Update und Gründe, warum sich ein Investment auch jetzt lohnen dürfte.

Zugegeben: Die aktuellen Entwicklungen in den USA sind alles andere als positiv. Zum einen ist das Land von der Corona-Pandemie besonders hart gebeutelt, zum anderen sorgen politische Verwerfungen und Unruhen für Sorgenfalten bei Beobachtern und Investoren. Abseits dieser Entwicklungen finden sich aber auch interessante Marktsegmente, die einen genaueren Blick Wert sind – etwa der Bereich Immobilienentwicklungen, den der Münchener Initiator BVT frühzeitig für deutsche Anleger erschlossen hat. Mit der BVT-Residential-Reihe ermöglicht das erfahrende Emissionshaus, in den Markt für hochwertige Apartmentanlagen einzusteigen. Die Objekte werden mit Partnern vor Ort entwickelt und dann vollausgestattet an eine gehobenere, oft jüngere Klientel vermietet, die sich Komfort und zentrale Wohnlagen wünschen und auch leisten können.