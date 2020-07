Die Bullen geben heute bei Sartorius den Ton an. Schließlich verzeichnet die Aktie derzeit ein Plus von rund drei Prozent. Durch diesen Anstieg beträgt der Preis nur noch 319,00 EUR. Geht es bei Sartorius jetzt so richtig los?

Deutlich aufgehellt hat sich mit diesem Anstieg die übergeordnete Technik. Denn durch dieses Plus schiebt sich die Aktie an den nächsten Widerstand heran. So besteht nur noch eine Kursdifferenz von rund null Prozent für neue Monatshochs. Bei 319,60 EUR liegt dieses Hoch. Die Spannung bei Sartorius ist also kaum zu überbieten.

Börsianer, für die es eher um die langfristige Perspektive geht, hilft aktuell die 200-Tage-Linie. Denn diese Linie verläuft bei 248,11 EUR, sodass für Sartorius Aufwärtstrends gelten. Wie kräftig Aktienkurse selbst an nur einem Tag in die Höhe schießen können, wenn die Trends nach oben zeigen, stellt der heutige Tag eindrucksvoll unter Beweis.

