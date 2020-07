Vorbörslich zeigt sich die Fuelcell Energy Aktie in den USA heute schwächer. Nachdem der Aktienkurs des Unternehmens gestern den NASDAQ-Handel bei 2,81 Dollar beendet hat, liegen aktuelle Indikationen vor Börseneröffnung bei 2,75 Dollar. Zu der - in den USA - frühen Stunde ist die Indikation aber noch mit Vorsicht zu genießen. Dennoch: Der Aktienkurs von Fuelcell Energy bleibt weiter in dem Konsolidierungsmodus, der ...