Dadurch, dass die Firma BioNTech in Kooperation mit dem amerikanischen Unternehmen Pfizer bei der Impfstoff-Herstellung gegen das Coronavirus so weit vorne liegt und zu den vielversprechendsten Kandidaten zählt, geht auch die Aktie voll mit. Hier sieht man jeden Tag guten Profit und sollte als Anleger definitiv auf dieses Wertpapier aufmerksam geworden sein!

Die Phase-2/3-Studie der beiden Unternehmen, die sich dem Kampf gegen Covid-19 verschrieben haben, läuft zeitnah an und soll vielversprechend sein, sodass ein Impfstoff eventuell schon im Oktober bereitstehen könnte. Ist BioNTech also der ganz große Hit, auf den man setzen sollte, wenn man große Gewinne machen will? Hier steckt auf jeden Fall großes Potenzial drin.

Zur Wochenmitte zieht das Wertpapier auf jeden Fall nochmal richtig an. Derzeit steht eine Kurssteigerung von 0,88 Prozent zu Buche, wodurch die Aktie ihren Wert um 0,64 Euro verbessert. Somit beträgt der neue Wert der Aktie satte 73,49 Euro. Die 80-Euro-Marke dürfte das nächste Ziel der Aktie sein, was mit solchen großen Schritten jedoch kein Problem darstellen dürfte!

