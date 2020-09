× Artikel versenden

Anlegerverlag Nel ASA: Ein Sommerschnäppchen!

Die Wasserstoffbranche befindet sich in heller Aufregung. Grund dafür ist der Rücktritt von Nikola-Gründer und CEO Trevor Milton. Auch der Branchenprimus Nel ASA musste daraufhin an der Börse heftige Verluste hinnehmen. Mittlerweile notiert die Aktie so niedrig wie zuletzt Anfang Juni. Ist das nun die Chance für Schnäppchenjäger? Anleger-Tipp: Geht es bei Nel ASA in […]





Die Daten werden nur zum Versenden der Nachricht benutzt und nicht gespeichert.