Ludwigsburg (ots) - Quarantäne, COVID-19, soziale Distanzierung oder

Home-Office: Die Corona-Pandemie hat den Wortschatz der Menschen weltweit binnen

kürzester Zeit von Grund auf verändert. Doch der Nachhall erstreckt sich weit

über die Sprache auf nahezu alle Lebensbereiche hinaus. Die spezifischen Effekte

beim Thema Wohnen waren das Untersuchungsobjekt einer von der Wüstenrot

Bausparkasse beauftragten Studie

(https://www.ww-ag.com/de/newsroom/news-und-publikationen/artikel/528704) mit

dem Titel: "Wie verändert Corona das Wohnen?". Diese kommt zu der Kernaussage,

die der Vorstandsvorsitzende Bernd Hertweck in einem Satz auf den Punkt bringt:

Corona hat den Wunsch nach Wohneigentum weiter gestärkt.



Bernd Hertweck: Neue Prioritäten nach Home-Office-Erfahrung





Rund 1.000 Hauseigentümer und über 500 Mieter gaben der Gesellschaft für Markt-und Absatzforschung (GMA) für die bundesweite repräsentative Umfrage Auskunft zudiversen Fragen zum Thema Wohnen. Zu den zentralen Erkenntnissen zählt derbesonders hohe Stellenwert, den Wohneigentum in Zeiten von Corona einnimmt. 75Prozent der Eigentümer empfinden ihre eigene Immobilie aktuell als eherberuhigend oder sehr beruhigend, mit 96 Prozent würden sich so gut wie allewieder für den Erwerb von Wohneigentum entscheiden. Ganz anders die Situationbei den befragten Mietern: Stünden diese heute vor der Entscheidung, würdenlediglich 58 Prozent erneut eine Mietimmobilie wählen. Zugleich hat dieCorona-Zeit mehr als jeden fünften Mieter dazu bewogen, intensiver über den Kaufeigener vier Wände nachzudenken.Der Studie zufolge stärkt die Pandemie nicht nur den Wunsch nach Wohneigentum,sondern verleiht auch einem weiteren Trend Aufwind, der sich bereits seitgeraumer Zeit herausbildet: Wohnen auf dem Land oder in kleineren Städten wirdzunehmend attraktiver. Von den Mietern, die sich aktuell stärker mit demGedanken tragen, Wohneigentum zu erwerben, haben über zwei Drittel dabei eineländliche Wohnumgebung oder maximal eine Stadt mit bis zu 50.000 Einwohnern vorAugen. "Mehr Platz für Wohnen, Arbeit, Freizeit und Familie und ein Wohnumfeldjenseits urbaner Enge werden zunehmend wichtig und erstrebenswert. Erst dannfolgen Aspekte wie eine gute Anbindung an öffentliche Verkehrsnetze oder dieNähe zu Einkaufsmöglichkeiten", resümiert Bernd Hertweck. Aus Sicht desWüstenrot-Vorstandsvorsitzenden hat die Corona-Pandemie an dieser Entwicklungihren Anteil: "Hier zeigt sich, wie sich der Wandel der Arbeitswelt auf dieWohnwünsche der Menschen ausgewirkt hat. Durch das vermehrte Arbeiten imHome-Office in Zeiten der Pandemie fallen weniger Fahrtwege und geringere Kosten