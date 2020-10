Miral kündigt über 40 % Baufertigstellung von SeaWorld Abu Dhabi

ABU DHABI, VAE, 5. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Miral, Abu Dhabis führender Kurator für Freizeitaktivitäten, hat die Fertigstellung der SeaWorld Abu Dhabi zu über 40 % bekannt gegeben. In Zusammenarbeit mit SeaWorld Parks & Entertainment entsteht mit diesem wegweisenden Projekt ein hochmoderner Themenpark für Meereslebewesen auf Yas Island. Er wird die Heimat des ersten speziellen Meeresforschungs-, Rettungs-, Rehabilitations- und Rückkehrzentrums der VAE sein, das Einrichtungen der Spitzenklasse zur Unterstützung regionaler und globaler Naturschutzbemühungen bietet.

Das Projekt, das von Seiner Hoheit Scheich Khalid bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, Mitglied des Exekutivrates von Abu Dhabi und Vorsitzender des Exekutivbüros von Abu Dhabi, besucht wurde, soll Ende 2022 abgeschlossen werden. Der hochmoderne Themenpark für Meereslebewesen wird die nächste Mega-Attraktion auf Yas Island sein. Er ergänzt das wachsende Portfolio von Miral, erweitert das bestehende Angebot auf der Insel und positioniert sie weiter oben auf der Liste der weltweit führenden Reiseziele.

Das Design des Parks erstreckt sich auf mehreren Ebenen mit einer Gesamtfläche von ca. 183.000 m² und stützt sich auf die mehr als 55-jährige Erfahrung von SeaWorld in den Bereichen Meeresforschung, Naturschutz und Tierschutz. SeaWorld Abu Dhabi wird spezielle Lebensräume und Ökosysteme schaffen, in denen unterschiedliche Arten genauso zusammenleben sollen wie in freier Wildbahn. Nach seiner Fertigstellung soll der Themenpark für Meereslebewesen einzigartige, faszinierende Erlebnisse bieten, die Besucher aus den VAE und der ganzen Welt anlocken und ihnen die Meereslebewesen näherbringen sollen.

Der Park wird in sechs verschiedene Bereiche aufgeteilt, die zusammen die eindringliche „One Ocean"-Geschichte erzählen, die die Vernetzung zwischen allem Leben auf der Erde und unseren Ozeanen darstellt –„Wir sind mit dem Ozean verbunden, und der Ozean verbindet uns alle." Nach seiner Fertigstellung wird der Park eines der größten und fortschrittlichsten Indoor-Aquarien der Welt bieten, das die Gäste auf eine aufregende und visuell atemberaubende Reise rund um die Welt entführen soll und unzählige interaktive Exponate bietet.