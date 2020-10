Salt Lake City 09.10.2020 - Im Rahmen des Fernsehduells zwischen Vizepräsident Pence und Herausforderin Kamala Harris kam auch das Thema Cannabis zur Sprache. Harris machte deutlich, dass eine Regierung Biden sich hier progressiv zeigen will.



Die Legalisierung von Cannabis in den USA ist auf Bundesebene in den vergangenen Jahren nicht vorangekommen. Zeitweise hatte man unter Justizminister Jeff Sessions die Sorge, dass dieser die Fortschritte bei der Legalisierung in den Bundesstaaten zunichtemachen will. Session ist mittlerweile nicht mehr im Amt und das Thema rückte in den Hintergrund.





Im Wahlkampf reden die Demokraten aber wieder über Cannabis. Beim ersten Fernsehduell zwischen Trump und Biden war wenig zu verstehen, weshalb es umso erfrischender war, Kamala Harris und Vize-Präsident Trump zuzuhören.Auf das Thema Cannabis angesprochen sagte Kamala Harris, die sich ihre Meriten unter anderem als Generalstaatsanwältin in Kalifornien verdiente, dass unter einem Präsident Biden Cannabis auf Bundesebene entkriminalisiert werden soll. Darüber hinaus sollen Vorstrafen im Zusammenhang mit Cannabisvergehen gestrichen werden.Die Aussagen von Harris wurden teils mit Überraschung aufgenommen, da es das erste Mal war, dass sich Kandidaten einer großen Partei so deutlich in der Sache äußerten.Die Demokraten waren zeitweise sogar in die Kritik geraten, da das Wahlprogramm auch hinsichtlich der Pläne für Cannabis nicht ausreichend progressiv waren. Biden hatte sich bei dem Thema zurückgehalten, nicht zuletzt, um eher konservative Wähler nicht zu verschrecken.Harris selbst ist ebenfalls noch nicht lange auf der Seite derjenigen, die für eine Entkriminalisierung oder sogar eine Legalisierung von Cannabis sind. In den vergangenen Monaten haben die beiden Demokraten Harris und Biden aber eher progressive Haltungen übernommen, da beide darauf angewiesen sind, die Partei zusammenzuführen.Bislang ist Cannabis in elf US-Bundesstaaten vollständig legalisiert. Die Entkriminalisierung auf Bundesebene wäre enormer Schritt nach vorn, nur dürfte es schwer werden, überall die notwendigen Mehrheiten zu erreichen.