OIF-Stimmungsbarometer: Zuversicht beim Management von Topsellern

Offene Immobilienfonds im ersten Halbjahr mit Zuflüssen – Scope-Ausblick verhalten

Zwar sind die Auswirkungen der Coronakrise auf diese Fondsgattung nicht absehbar, doch es herrscht viel Optimismus bei einigen Anbietern. So ist der Stand bei beliebten Immobilienfonds.

Offene Immobilienfonds gelten als krisensichere Kapitalanlagen und genießen hohes Vertrauen auf Anlegerseite. So konnte diese Fondsgattung bezüglich Mittelflüsse das erste Halbjahr 2020 positiv abschließen. Laut dem Berliner Analysehaus Scope flossen dieser Assetklasse in dem Zeitraum rund 4,4 Milliarden Euro zu. Auch wenn demnach die meisten Zuflüsse im Januar und Februar verbucht werden konnten (rund drei Milliarden Euro), sei die Mittelzufluss-Bilanz in den darauffolgenden Monaten ebenfalls positiv ausgefallen.