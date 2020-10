Erstes vollständig implantierbares Cochlea-Implantat in Europa eingesetzt

INNSBRUCK, Österreich, 19. Oktober 2020 /PRNewswire/ -- Als weltweit führender Hersteller von implantierbaren Hörlösungen setzt MED-EL den nächsten revolutionären Meilenstein in seiner Geschichte technologischer Innovationen. Am 24. September 2020 wurde das erste vollständig implantierbare Cochlea-Implantat (Totally Implantable Cochlear Implant – kurz TICI) in Europa eingesetzt. Implantiert wurde es von Prof. Dr. Philippe Lefebvre, Leiter der HNO-Abteilung des Universitätsklinikums Lüttich und Professor an der Universität Lüttich in Belgien, im Rahmen einer klinischen Machbarkeitsstudie. Ein junger Mann, der an nahezu vollständigem Hörverlust litt, ist damit die erste Person in Europa, der das neuartige TICI implantiert wurde. Zukünftig wird das TICI den Nutzerinnen und Nutzern ein noch besseres und komfortableres Hörerlebnis bieten.