Diese Nachricht dürfte heute insbesondere die Aktionäre des amerikanischen Herstellers von Brennstoffzellen freuen. Denn zurzeit kann man absolute Spitzenwerte an der Börse verzeichnen und liegt auf einem Niveau, was es bisher noch nicht gegeben hat. Auch der Start in die neue Woche ist mehr als geglückt.

Mit einem Aktienkurs von 14,20 Euro kann Plug Power sich gegenüber der Vorwoche stark verbessern. Insgesamt liegt der Anstieg bei rund 0,32 Euro und 2,3 Prozent. Damit könnte eine neue Kurs-Rallye gestartet werden. Zuletzt konnte am 9.10. ein neues Allzeit-Hoch mit 15,58 Euro aufgestellt werden.

Das Allzeit-Hoch war der Höhepunkt eines 3-wöchigen Booms, in dem die Aktie sich insgesamt um mehr als 70 Prozent verbessern konnte. In dieser Zeit wurden sämtliche Erwartungen übertroffen und Plug Power konnte einen Rekord nach dem Anderen aufstellen. Nun könnte ein weiterer Anstieg folgen.

Fazit: Plug Power wird als Pionier der Wasserstoff-Branche bezeichnet und verzeichnet aktuell Rekordwerte an der Börse. Aktuell ist der Aktienkurs am Explodieren und das Ende davon ist nicht in Sicht. In unserem aktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum großen Wasserstoff-Comeback und den Boom an den Börsen. Hier kostenfrei lesen