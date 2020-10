(neu: mit Händler- und Analystenstimme)



FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Grenke sind am Dienstag nach einem kräftigen Sprung nach oben etwas zurückgekommen. Aussagen des Finanzierungsspezialisten für kleinere und mittlere Unternehmen zum Zwischenstand der Bilanz-Sonderprüfungen überzeugten so manchen am Markt nicht. Seitens des Hedgefonds und Leerverkäufers Viceroy wurde zudem am Nachmittag unter dem Titel "Grenke - Geschäftsanomalien entdeckt" nochmals nachgelegt.

Zuletzt gewannen die Grenke-Papiere 6,5 Prozent auf 36,54 Euro, nachdem sie zunächst um mehr als 11 Prozent auf 38,58 Euro hochgesprungen waren. Vor einem Monat waren die sie im Zuge einer Leerverkaufsattacke noch bis unter 24 Euro abgesackt.