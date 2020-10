"We’re happy to see the positive development Everfuel has made over the last year and a half, and with the plans the company has for further expansions in the near future, we see this development as very positive," sagt Jon André Løkke, CEO von Nel dazu.

Was hat Nel konkret von diesem geplanten Listing?

Zuerst ist einmal ein kräftiger Buchgewinn auf die Beteiligung zu erwarten. Analaog zur NIKOLA-Beteiligung wird wohl der Everfuel-Anteil dann "at-the-markets" bewertet werden. Und wenn man sich die Bewertungen anderer Wasserstoffwerte anschaut - selbst den "verprügelten" Kurs NIKOLA's - muss man kein Prophet sein, um hier einen kräftigen Bewertungsgewinn zu sehen - inclusive potentieller zukünftiger Veräußerungserlöse von Aktienpaketen für Nel. Beides auch gut für die Bewertung der Nel-Aktie. Und Everfuel hat einges zu bieten: Everfuel mischt mit bei diversen Wasserstoffinitiativen europaweit - beispielsweise neben Wrightbus ein wichtiger Partner der H2Bus Initiative oder ein Partner der Arbeitsgriuppe für die Dänische 1,3 GW-Produktionsanlage für Wasserstoff. Also ein durchaus spannender Wert für den Europäischen Wasserstoffmarkt - und jetzt wird es noch spannender für Nel: