EU-Unterhändler Barnier für Brexit-Handelspakt-Gespräche in London

LONDON (dpa-AFX) - Nach der Rückkehr der Briten an den Verhandlungstisch ist der EU-Unterhändler Michel Barnier in London angekommen, um die intensive Phase der Gespräche über einen Handelspakt einzuläuten. Man begrüße die Tatsache, dass Barnier anerkannt habe, dass beide Seiten sich bewegen müssten, um eine Einigung zu erreichen, sagte ein britischer Regierungssprecher am Donnerstag. Barnier traf am Nachmittag mit einer leuchtend blauen EU-Maske in London ein.

Es sollen von nun an jeden Tag Gespräche zwischen den Teams der Unterhändler Barnier und David Frost stattfinden - auch an den Wochenenden, wie beide Seiten am Mittwoch mitgeteilt hatten. Damit wächst die Chance wieder, einen harten wirtschaftlichen Bruch mit Zöllen und Handelshemmnissen zum Jahreswechsel zu vermeiden.