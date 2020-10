Perimeter Medical begeistert Fachärzte - Insider kaufen - Vervielfachungspotenzial

Sehr geehrte Leser,



je länger wir uns mit Perimeter Medical Imaging AI, Inc. (WKN: A2P6BF) beschäftigen, umso begeisterter sind wir. Wer sein Kapital bei einem niedrigen Risiko vervielfachen will, ist bei Perimeter Medical genau richtig aufgehoben.



Perimeter Medical-Director Hugh Cleland und seine Frau haben die günstigen Kurse kürzlich genutzt, um 19.800 Aktien zwischen 1,91 CAD und 1,93 CAD am Markt zu kaufen (Quelle: ceo.ca/api/sedi/?insider=Cleland,%20Hugh).





Mitte Oktober 2020 präsentierte sich CEO Jeremy Sobotta in einem Zoom-Call vor einer Vielzahl von Family Offices (Vermögensverwaltungen von reichen Familien). Dabei wurde er von Dr. Ted James, Leiter der Brustkrebschirurgie an der Harvard Medical School, und Dr. Frank Prendergast, ehemaliger emeritierter Direktor des Mayo Clinic´s Cancer Center (früher 22 Jahre lang Boardmitglied bei Eli Lilly), unterstützt.Wir waren für Sie auch mit von der Partie. Das absolute Highlight des Zoom-Calls war die Aussage von Dr. James, dass das System von Perimeter "der heilige Gral für die Brustkrebschirurgie" sei.Die vollständige 83-minütige Aufzeichnung des Calls finden Sie unter dem folgenden Link, wobei man die ersten zehn Minuten getrost überspringen kann, ohne etwas zu verpassen. Wir haben das Video so verlinkt, dass es bei der entscheidenden Aussage von Dr. Turner startet:Quelle:www.youtube.com/watch?v=ETcCBIbQols&t=4800Worum geht es bei Perimeter Medical?Im vergangenen Jahr wurde bei rund 2 Mio. Frauen weltweit Brustkrebs diagnostiziert, davon allein bei 317.000 Frauen in den USA. In Nordamerika müssen sich in diesem Jahr voraussichtlich 200.000 Frauen einer Brustkrebs-Lumpektomie unterziehen.Ein großes Problem bei Brustkrebsoperationen besteht darin, dass Chirurgen bei etwa einer von vier Frauen, bei denen sie eine Lumpektomie (brusterhaltende chirurgische Entfernung eines kleinen Tumors aus der Brust eines Patienten) durchführen, keine klaren Ränder erhalten. Das wiederum führt dazu, dass eine erneute Operation notwendig wird, um hohe Rückfallraten zu vermeiden.Daher brauchen Chirurgen ein gutes, wirksames und benutzerfreundliches Instrument, mit dem sie schon während der Operation besser erkennen können, ob sie den Brustkrebs einer Frau angemessen entfernt haben.Dr. Alistair Thompson, Professor und Sektionsleiter für Brustchirurgie am Dan L Duncan Comprehensive Cancer Centre des Baylor College of Medicine, erklärte es neulich in der Fox26 Houston Morning Show sehr anschaulich:Quelle:www.fox26houston.com/video/860678Perimeter Medical revolutioniert mit seinem proprietären Bildgebungssystem die Krebschirurgie und adressiert einen starken medizinischen Bedarf mit einer Technologie, die eine 8- bis 100-fache Verbesserung gegenüber den bestehenden Bildgebungstechnologien bietet - das heißt, eine 100-fach höhere Auflösung als MRI und eine 8-10-fach höhere Auflösung als Ultraschall und Röntgen.Bisher müssen Chirurgen 2-7 Tage warten, um im Rahmen einer postoperativen Histologie-Gewebebeurteilung festzustellen, ob Tumorgewebe übersehen wurde. Falls sie etwas finden, muss erneut operiert werden. Genau hier setzt Perimeter Medical mit seinem patentierten und von der FDA zugelassenem OTIS-System an.Quelle:www.perimetermed.comIn Zukunft kann der Chirurg mit dem System von Perimeter Medical während der Operation innerhalb von 5-7 Minuten(!) feststellen, ob er das komplette Tumorgewebe entfernt hat. Das wird ein Segen für Patienten, Krankenhäuser, Versicherungen und Aktionäre von Perimeter Medical.Perimeter Medical kooperiert mit den weltbesten Krankenhäusern im Bereich der Onkologie, welche die revolutionäre Technologieplattform validiert haben. Dazu zählen MD Anderson (#1 Krebskrankenhaus), Memorial Sloan Kettering (#2 Krebskrankenhaus), Mayo Clinic (#3 Krebskrankenhaus) und Prinzessin Margaret (#5 Krebskrankenhaus).Lukratives Geschäftsmodell trifft auf Riesen-MarktpotenzialPerimeter Medical setzt ein außergewöhnlich leistungsstarkes Geschäftsmodell nach dem Prinzip "Rasiermesser/Rasierklinge" um, bei dem Verbrauchsmaterial im Gegenwert von 750 USD bei jeder Operation verwendet wird.Basierend auf der Annahme von durchschnittlich drei Brustkrebs-Operationen pro installiertem Gerät würde eine installierte Basis von 1.000 Geräten allein aus dem Verkauf von Verbrauchsmaterial für Brustkrebsoperationen einen Umsatz von über 100 Mio. USD/Jahr bei einer Bruttomarge von 90 Prozent generieren - zusätzlich zu den einmaligen Geräteverkäufen und Serviceverträgen. Der geschätzte Verkaufspreis dürfte bei rund 150.000 USD pro Gerät liegen.Der gesamte adressierbare Markt (TAM, "total addressable market") dürfte mindestens 7.000 Standorte allein in Nordamerika und Europa umfassen. Einschließlich aller Krebsoperationen, bei denen die Perimeter-Technologie eingesetzt werden könnte, und unter Einbeziehung der Märkte für präoperative Biopsien und postoperative Pathologie, beträgt der TAM (allein für die Verbrauchsmaterialien) bedeutend mehr als 3,5 Mrd. USD pro Jahr.Quelle:www.perimetermed.comObwohl der anfängliche Schwerpunkt auf der Brustkrebschirurgie liegt, handelt es sich hierbei um eine Plattformtechnologie, die bei jeder Krebsoperation eingesetzt werden kann, bei der die Beurteilung der Ränder oder die Gewebeerhaltung wichtig sind: Prostata-, Leber-, Lungen-, Nieren-, Bauchspeicheldrüsen-, Hautkrebs usw. - der adressierbare Gesamtmarkt ist viel größer, als der für Brustkrebsoperationen.Die Zukunft: OTIS in Kombination mit Künstlicher IntelligenzIm August 2019 erhielt Perimeter Medical als einziges Unternehmen aus fast 30 Bewerbern im Bereich der medizinischen Bildgebung einen Forschungszuschuss für die Verlagerung der Produktentwicklung durch das CPRIT (Cancer Prevention and Research Institute of Texas). Dieser Zuschuss in Höhe von 7,4 Mio. USD wurde nach einer gründlichen Due-Diligence-Prüfung gewährt, welche die Technologie, das Geschäftsmodell und das geistige Eigentum evaluierten.Quelle:www.perimetermed.comPerimeter Medical arbeitet derzeit in Kooperation mit dem Baylor College of Medicine an der Entwicklung von modernsten Bildauswertungsgeräten auf Basis künstlicher Intelligenz und maschinellen Lernens, mit denen die Effizienz der Auswertung weiter optimiert werden soll.FAZIT: Unter Berücksichtigung von 38,9 Mio. ausstehenden Aktien liegt der Börsenwert von Perimeter Medical Imaging AI, Inc. (WKN: A2P6BF) derzeit bei rund 77,8 Mio. CAD. Die Aktienstruktur sieht exzellent aus. Finanziell steht das Unternehmen hervorragend da. Per Ende Juni 2020 lag der Kassenbestand samt Investments bei rund 14,0 Mio. CAD.Darüber hinaus kann Perimeter Medical noch rund 8,0 Mio. CAD der CPRIT-Förderung in Anspruch nehmen. Perimeter Medical wird keine weitere Kapitalerhöhung durchführen, bestätigte der CEO im jüngsten Zoom-Call. Dies finden wir hervorragend.Quelle:www.perimetermed.comDas Weltklasse-Management-Team um CEO Jeremy Sobotta bringt bedeutende Erfahrung im Bereich Gerätekommerzialisierung und M& A bei erstklassigen Medizintechnik-Unternehmen mit. Ihm ist es auch gelungen, den Vertriebsprofi Steve Sapot als Chief Commercial Officer an Bord von Perimeter Medical zu holen.Während seiner Amtszeit bei Faxitron (www.faxitron.com) leitete Steve Sapot ein Vertriebsteam, welches eine Installationsbasis von Tausenden neuer Röntgensysteme in führenden Krankenhäusern und Brustkrebszentren in allen Teilen der Welt aufbaute.Wir sehen das Kursziel für die Aktie von Perimeter Medical Imaging AI, Inc. (WKN: A2P6BF) auf Sicht von 12-18 Monaten bei 10,20 CAD. Die renommierten Biotech-Experten von Encode Ideas gehen sogar noch einen Schritt weiter und sehen Perimeter Medical als "intelligentes Investment" mit einem Kursziel von 11,45 CAD (Quelle:finance.yahoo.com/news/encode-ideas-l-p-announces-123000159.html).Perimeter Medical ist ein perfekter Übernahmekandidat für Big Player wie Medtronic, Stryker oder Intuitive Surgical und könnte eine neue Erfolgsstory á la Profound Medical werden, deren Aktienkurs von 4,55 CAD Ende 2018 in der Spitze auf 27,45 CAD stieg.Aaron Davidson, Finanzvorstand und Senior Vice President of Corporate Development von Profound Medical Inc. (TSX: PRN) sieht das offensichtlich genauso und ist deshalb ins Board of Directors von Perimeter Medical gegangen.Die Perimeter Medical-Aktie kann spesengünstig in Frankfurt und Stuttgart oder direkt in Kanada gehandelt werden. Bitte limitieren Sie stets Ihre Kaufaufträge.Mit freundlichen Grüßen,Ihre PROFITEER-RedaktionBildquellen:www.perimetermed.com,www.youtube.com/watch?v=ETcCBIbQols,www.fox26houston.com/video/860678Denken Sie daran, auch unsere Website (www.beprofiteer.com) zu besuchen, um dort regelmäßig brandaktuelle Updates, News und Gerüchte außerhalb der regulären Ausgaben des PROFITEERs zu erhalten.Hinweis:Redakteure und Mitarbeiter der Publikationen von PROFITEER/shareribs.com halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Anteile an Wertpapieren, welche im Rahmen dieser Publikation besprochen werden.Die Redakteure und Mitarbeiter geben darüber hinaus bekannt, dass sie nicht die Absicht haben, Anteile der besprochenen Wertpapiere kurzfristig zu veräußern oder kurzfristig zu kaufen.PROFITEER/shareribs.com und seine Mitarbeiter werden für die Vorbereitung, die elektronische Verbreitung und Veröffentlichungen dieser Publikation sowie für andere Dienstleistungen entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes, da PROFITEER/shareribs.com an einer positiven Darstellung von Perimeter Medical Imaging AI, Inc. interessiert ist.Der Auftraggeber dieser Publikation hält zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Aktien des besprochenen Unternehmens Perimeter Medical Imaging AI, Inc. und hat kurzfristig die Absicht, diese zu kaufen oder zu veräußern. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenkonfliktes.PROFITEER/shareribs.com kann nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns vorgestellten bzw. empfohlenen Unternehmen im gleichen Zeitraum besprechen, was zu einer symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung führen kann.Die in dieser Publikationen von PROFITEER/shareribs.com angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht gesondert ausgewiesen, Tagesschlusskurse des letzten Börsentages vor der jeweiligen Veröffentlichung.Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Risikohinweis!