FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine am Mittwoch, den 28. Oktober: ^

TERMINE UNTERNEHMEN

07:00 DEU: BASF, Q3-Zahlen (detailliert) (Call 9.00 h) 07:00 DEU: DWS, Q3-Zahlen (Call 10.00 h)

07:00 DEU: Deutsche Bank, Q3-Zahlen (8.00 Presse-Call) 07:15 DEU: DIC Asset, Q3-Zahlen

07:00 JPN: Sony, Halbjahreszahlen

07:30 DEU: Telefonica Deutschland, Q3-Zahlen (Call 8.30 h) 07:30 DEU: Delivery Hero, Q3-Umsatz (8.00 h Presse-Call) 07:30 FRA: PSA Peugeot, Q3-Umsatz

07:30 FRA: Carrefour, Q3-Umsatz

07:30 NLD: KPN, Q3-Zahlen

08:00 DEU: Puma, Q3-Zahlen (Call 9.30 h)

08:00 DEU: Beiersdorf, 9Monatsumsatz (Call 9.30 h)

08:00 NLD: Heineken, Q3 Trading Update

08:00 GBR: Next, Q3-Zahlen

11:00 USA: UPS, Q3-Zahlen

11:20 USA: General Electric, Q3-Zahlen

12:30 USA: Boeing, Q3-Zahlen

12:30 ITA: Eni, Q3-Zahlen

13:00 GBR: GlaxoSmithKline, Q3-Zahlen

13:00 GBR: Fiat Chrysler Automobiles, Q3-Zahlen

17:45 FRA: Unibail-Rodamco-Westfield, 9Monatsumsatz

18:00 NLD: ASM International, Q3-Zahlen

18:00 NLD: Adyen, Q3 Trading Update

19:00 DEU: Deutsche Börse, Q3-Zahlen

21:05 USA: Visa, Q3-Zahlen

21:10 USA: Ford Motor Co, Q3-Zahlen

21:15 USA: Ebay, Q3-Zahlen



TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

DNK: Carlsberg, Q3-Zahlen

FRA: Suez, Q3-Zahlen

ITA: Saipem, Q3-Zahlen

NOR: Aker Solutions, Q3-Zahlen

USA: Beyond Meat, Q3-Zahlen

USA: Mastercard, Q3-Zahlen

USA: Boston Scientific, Q3-Zahlen

USA: Amgen, Q3-Zahlen

USA: General Dynamics, Q3-Zahlen

USA: Norfolk, Q3-Zahlen

USA: CME Group, Q3-Zahlen



TERMINE KONJUNKTUR

08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 10/20

09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 09/20

11:30 DEU: Anleihe / Volumen: 2 Mrd EUR / Laufzeit: 15 Jahre 12:00 IRL: Einzelhandelsumsatz 09/20

13:30 USA: Lagerbestände Großhandel 09/20 (vorab)

15:00 CND: BoC, Zinsentscheid

15:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)



SONSTIGE TERMINE

09:30 EUR: EuGH-Urteil zur Berechnung der Lkw-Maut in Deutschland

11:00 DEU: Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz (DSW) stellt Aufsichtsratsstudie 2020 vor - Einfluss und Vergütung der Kontrolleure 10:00 Pk des Modeverbandes GermanFashion zu Konsumertrends beim Bekleidungskauf in der Corona-Krise

11:45 DEU: Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier legt Herbstprognose der Bundesregierung vor °



