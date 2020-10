Dic Asset optimistisch für Schlussquartal - Jahresziele präzisiert

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Immobilienkonzern DIC Asset geht mit Optimismus in das vierte Quartal. Am Transaktionsmarkt sei eine wieder steigende Dynamik zu beobachten, teilte das SDax-Unternehmen am Mittwoch in Frankfurt mit. Auch bei Dic Asset sei die Pipeline für das Jahresende gut gefüllt, hieß es weiter. Das Unternehmen präzisierte daher seine Jahresziele und peilt 95 bis 96 Millionen Euro bei der für die Immobilienbranche wichtigen operativen Kennziffer FFO (Funds from Operations) an. Das Management hatte im Frühjahr seine ursprünglichen Prognosen wegen der Corona-Pandemie auf 94 bis 96 Millionen Euro gesenkt.

In den ersten neun Monaten kühlte sich das Wachstum des FFO jedoch merklich ab, dieser lag mit 72,7 Millionen Euro um rund sechs Prozent über dem Vorjahr. Zum Halbjahr hatte das Plus noch bei 18 Prozent gelegen. Unternehmenschefin Sonja Wärntges zeigte sich aber zufrieden: "In dieser Zeit besonderer Herausforderungen haben wir uns sehr flexibel auf die Marktgegebenheiten eingestellt und Chancen entschlossen genutzt", sagte sie laut Mitteilung. Das Immobilienunternehmen hält weiterhin an seinem Ziel fest, die verwalteten Immobilienvermögen (Assets under Management) kurzfristig bis auf rund 10 Milliarden Euro auszubauen./tav/mis