Dänische Verteidigung stellt 2000 Fahrzeuge mit Flotten-Komplettlösung für Carsharing auf

Der Fahrzeugpool umfasst reguläre PKW, Kleinbusse und andere Dienstfahrzeuge, die vom Verteidigungspersonal in ganz Dänemark eingesetzt werden. Die Carsharing-App wird alle Mitarbeiter mit RFID-Zugang beherbergen, wodurch der Bedarf an Schlüsseln minimiert wird. Das In-App-Buchungssystem schlägt den Benutzern auf Anfrage das nächstgelegene verfügbare Fahrzeug vor und zeigt seinen Standort auf einer Webkarte an, so dass es mit dem Fahrerausweis einfach abgeholt werden kann.

Carsharing ist ein wirksames Mittel, um die Betriebskosten der Organisation zu senken und eine bessere Auslastung der vorhandenen Fahrzeuge in der Flotte zu gewährleisten. Die Administratoren erhalten volle Transparenz darüber, welche Fahrzeuge wo, wie oft und von wem gefahren werden. Nutzungsberichte liefern klare Daten darüber, ob die Fahrzeuge je nach den Bedürfnissen der Mitarbeiter am besten platziert sind und ob sie optimal genutzt werden.

Zusätzliche Berichte über Wartung und Fahrverhalten geben Einblick in die Sicherheit und das Verhalten des Personals im Straßenverkehr. Durch eine effizientere Zuweisung und Nutzung der Ressourcen legt die Flotte weniger Kilometer zurück, verbraucht weniger Kraftstoff und senkt dadurch den CO2-Ausstoß, was zu einem umweltfreundlicheren und kostengünstigeren Betrieb beiträgt.

„Das Carsharing von Fleet Complete ist eine fortschrittliche, ausgereifte Lösung", sagt Tony Lourakis, CEO von Fleet Complete. „Die Vorteile sind fast unmittelbar. Heutzutage verwenden die meisten Unternehmen Outlook oder Excel, um ihre internen Fahrzeugreservierungen zu verwalten, was sowohl zeitaufwändig als auch ungenau ist. Unsere Carsharing-Lösung hat alles - eine App mit einem Buchungsmodul zur Reservierung des besten verfügbaren Fahrzeugs auf Ihrem Smartphone, schlüssellosen Zugang und automatische Nutzungsberichte, die Sie exportieren oder direkt in ERP- und andere Informationssysteme integrieren können. Es ist eine einfache Wahl."

