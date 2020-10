Geflügelpest bei Wildvögeln in Norddeutschland nachgewiesen

KIEL/HAMBURG (dpa-AFX) - Bei mehreren Wildvögeln in Norddeutschland ist Geflügelpest aufgetreten. Wie das Bundeslandwirtschaftsministerium am Samstag mitteilte, wurde die Krankheit bei einer Wildente in Hamburg, einem Mäusebussard in Mecklenburg-Vorpommern und verschiedenen Wildvögeln in Schleswig-Holstein nachgewiesen. Das Friedrich-Loeffler-Institut (FLI) habe dies am Freitag bestätigt. "Bisher handelt es sich nur um einzelne Fälle", betonte das Ministerium.

Das Landwirtschaftsministerium in Kiel und die Hamburger Verbraucherschutzbehörde hatten bereits am Freitag über die Fälle in Hamburg und Nordfriesland informiert. Nun müssen die Geflügelhalter im Kreis Nordfriesland ihre Bestände in Ställen unterbringen.