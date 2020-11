Cerro de Pasco Resources meldet neueste Nachrichten zum Unternehmen und zur geplanten Transaktion

Im Zuge der Ausarbeitung der letzten Details der Transaktion waren CDPR und Volcan nicht in der Lage, sich über bestimmte Punkte zu einigen, die somit weiterer Klärung bedürfen. Obwohl die Frist für den Abschluss der Transaktion abgelaufen ist, sind beide Unternehmen gewillt, eine Transaktion zu überprüfen, die für beide Parteien zufriedenstellend ist, für die Aktionäre von CDPR eine Wertsteigerung und für das lokale Umfeld beider Unternehmen Vorteile mit sich bringt.

In Erwartung des Abschlusses der Transaktion war CDPR in der Lage, sich Finanzierungszusagen und Interessensbekundungen in Höhe von mehr als USD 60 Millionen in einer Kombination aus Eigenkapital und unbesicherten Kreditfinanzierungen sowie Kreditlinien zu sichern, um damit aufschiebende Bedingungen bezüglich des Nachweises seiner finanziellen Leistungsfähigkeit zu erfüllen. Die Geschäftsleitung ist zuversichtlich, dass dieses große Interesse angesichts des soliden Wertversprechens seitens CDPR aufrecht erhalten bleibt.

Im Einklang mit unserer früheren Unternehmensmeldung zum bevorstehenden Explorationsprogramm in Quiulacocha überprüft CDPR weiterhin sämtliche Alternativen, um seinen Aktionären und dem lokalen Umfeld von Cerro de Pasco, mit dem wir seit den letzten drei Jahren proaktive und erfolgreiche Beziehungen unterhalten, ein umfassendes Wertangebot zu bieten.

Über Cerro de Pasco Resources

Cerro de Pasco Resources Inc. ist ein auf das Ressourcenmanagement spezialisiertes Unternehmen, das nur modernste Technologien bei der Herstellung von Metallen aus der Verarbeitung und Aufarbeitung sämtlicher Rohstoffressourcen, Rückstände, Abraummaterialien etc. in Cerro de Pasco einsetzt, um langfristig den wirtschaftlichen Wohlstand sicherzustellen. CDPR ist darum bemüht, den höchsten Umwelt-, Sozial- und Rechtsstandards zu entsprechen. CDPR ist mit den Herausforderungen und dem Potenzial von Cerro de Pasco bestens vertraut und verfügt über Erfahrungen aus erster Hand sowie ein Team aus erstklassigen Experten.