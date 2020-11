q.beyond verringert operative Verluste

q.beyond, früher als QSC bekannt, hat am Montag Zahlen für das dritte Quartal 2020 vorgelegt. Die Kölner melden eine Umsatzsteigerung von 32,3 Millionen Euro auf 35,1 Millionen Euro, insbesondere aufgrund einer Umsatzsteigerung in der Sparte Cloud & IoT. Operative Verluste konnten reduziert werden: So meldet q.beyond für das dritte Quartal 2020 vor Zinsen und Steuern einen Verlust von 4,9 Millionen Euro nach zuvor 6,3 Millionen ...