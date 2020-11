Hawesko: Geschäftsverlauf überrascht positiv

Nach Darstellung des Analysten Thorsten Renner von GSC Research hat die Hawesko Holding AG im dritten Quartal des Geschäftsjahres 2020 (per 31.12.) den Wachstumskurs nochmal beschleunigt und dabei vom privaten Weinkonsum im Retail und E-Commerce-Segment profitiert. In der Folge erhöht der Analyst sein Kursziel und bestätigt das positive Votum.

Nach Analystenaussage leide hingegen das B2B-Segment zumindest in Teilen. Während die Regierung Gastronomie und Hotels wieder in einen Winterschlaf versetzt habe, klettere aber der Absatz an die Großhandelskunden. In Summe realisiere die Gesellschaft im bisherigen Jahresverlauf laut GSC ein deutliches Umsatz- und Ergebnisplus. Auch der Start ins vierte Quartal habe sich nach Unternehmensangaben recht erfreulich gestaltet. Dies veranlasse den Analysten dazu, seine Prognose nach oben anzupassen. Daher gehe er auch in der restlichen Jahreszeit von einer anhaltend hohen Nachfrage aus. Allerdings könne es in der Vorweihnachtszeit massive Probleme bei der Belieferung der Kunden geben. So seien Paketdienste in der Weihnachtszeit bisher schon überlastet, nun komme noch die Corona-Pandemie hinzu. Angesichts der Anhebung der Schätzungen sowie der guten Zukunftsperspektiven durch den deutlichen Ausbau des Kundenstamms erhöht der Analyst dennoch sein Kursziel auf 50,00 Euro (zuvor: 48,00 Euro) und bekräftigt die Empfehlung „Kaufen“.

(Quelle: Aktien-Global-Researchguide, 12.11.2020, 12:50 Uhr)

Bitte beachten Sie unseren Disclaimer zur Identität des Weitergebenden und zu möglichen Interessenskonflikten: http://www.aktien-global.de/impressum/

Hinweise nach Vorgaben der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958

Die dieser Zusammenfassung zugrundeliegende Finanzanalyse wurde von der GSC Research GmbH am 11.11.2020 fertiggestellt und erstmals veröffentlicht.

Sie kann unter der folgenden Adresse eingesehen werden: http://www.gsc-research.de/uploads/tx_mfcgsc/artikel/2020-11-11_Hawesko.pdf

Die mit dem Ausgangsdokument verbundene Offenlegung der Interessenkonflikte findet sich im Anhang / Disclaimer des Dokuments.