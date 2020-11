Cross River erwirbt Goldprojekt McVicar Lake in Nordwesten von Ontario

- Projekt McVicar umfasst nun 3.925 ha

Vancouver (British Columbia, Kanada), 12. November 2020. Cross River Ventures Corp. (CSE: CRVC, FWB: C6R) („Cross River“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es das Goldprojekt McVicar Lake von Argo Gold Inc. (CSE: ARQ) (der „Verkäufer“) erworben hat. Das 2.304 Hektar große Goldkonzessionsgebiet befindet sich in der Patricia Mining Division, etwa 150 Kilometer östlich von Red Lake und 80 Kilometer westlich von Pickle Lake, im Nordwesten der kanadischen Provinz Ontario.

Der Erwerb konsolidiert das dominierende Landpaket des Unternehmens innerhalb des Archean Lang Lake Greenstone Belt (siehe Pressemitteilung vom 6. November 2020) auf über 3.900 Hektar. Der Lang Lake Belt beherbergt mindestens zehn strukturell begrenzte Goldvorkommen in frühem Stadium, die sich in einer Vielzahl von Gesteinsarten und Umgebungen befinden (für eine Prüfung der bekannten Mineralvorkommen auf den Schürfrechteblöcken des Unternehmens siehe Bewertungsbericht (Assessment Report) 52O11 SW 2003).

Die McVicar-Lake-Schürfrechte beherbergen den Ausbiss des Erzgangs Chellow, bei dem es sich um einen schmalen Quarzerzgang handelt, der aus rauchgrauem bis weißem Quarz besteht, der mit geringen Mengen Pyrit und sichtbarem Gold mineralisiert ist. Der Erzgang befindet sich Berichten zufolge innerhalb einer massiven Einheit aus Gabbro- oder mafischem Metavulkangestein, liegt auf einer Streichenlänge von etwa 125 Metern frei und ist weniger als 20 Zentimeter mächtig. Eine Reihe von 34 Schlitzproben wurde normal zum Erzgang in Abständen von etwa zwei Metern entlang des in den Schürfgräben freigelegten Erzgangs geschnitten. Der Durchschnittswert der 34 Proben belief sich auf 28,8 Gramm Gold pro Tonne.*

Die Informationen zu den Goldproben, auf die in dieser Pressemitteilung Bezug genommen wird, stammen von einem Assessment File Report (AFRI 52O11SW9400) des Ministeriums von Ontario für Entwicklung und Bergbau im Norden (Ontario Ministry of Northern Development and Mines). Drei Proben (Nr. 1.078, Nr. 1.090 und Nr. 1.096) lieferten Analyseergebnisse von 578,1, 533,5 bzw. 412,5 Gramm Gold pro Tonne. Die Probennahmen wurden im Jahr 1993 von BHP Minerals Canada Ltd. unter der Leitung von C. J. Waldie durchgeführt.*