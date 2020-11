Darüber können sich die Aktionäre des norwegischen Wasserstoff-Herstellers heute besonders freuen. Denn nach einigen Wochen, in denen die Aktie eher schlecht performte, setzt Nel ASA heute ein dickes Ausrufezeichen an der Börse!

So explodiert der Aktienkurs am heutigen Tag förmlich. Der Anstieg gegenüber dem Vortag liegt bei unglaublichen 8,11 Prozent und 0,16 Euro. Damit verzeichnet Nel ASA einen derzeitigen Aktienkurs von rund 2,13 Euro. Dies ist insgesamt der zweithöchste Wert des Aktienkurses seit Start an der Börse!

Ein Grund dafür könnte das geplante Großprojekt in der Nähe von Oslo sein. Gemeinsam mit dem Kooperationspartner Statkraft will Nel ASA bis Ende 2023 eine Elektrolyseur-Großanlage errichten. Mit Statkraft kam es bereits in der Vergangenheit des Öfteren zu Partnerschaften. Dieses norwegische Duo hat es in sich!

Fazit: Durch die aktuellen Aktienkurse zeigt Nel ASA wiederholt, warum sie eines der gefragtesten Unternehmen der Wasserstoff-Branche sind. In unserem brandaktuellen Sonderreport lesen Sie alles zum Wasserstoff-Comeback und warum die Gewinnchancen hier besonders groß sind. Hier kostenfrei lesen.