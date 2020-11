Clarivate kennzeichnet globale wissenschaftliche Pioniere mit jährlicher Liste zu den am meisten zitierten Forschern aus

Die USA dominieren die Liste einflussreicher Forscher, die von ihren Kollegen anerkannt werden, aber die globale Landschaft verschiebt sich, da chinesische Forscher einen Anteil von 12 % erreichen

LONDON, 20. November 2020 /PRNewswire/ -- /PRNewswire/ -- Clarivate Plc (NYSE:CCC), ein weltweit führendes Unternehmen, das vertrauenswürdige Informationen und Einblicke zur Beschleunigung des Innovationstempos bietet, stellte heute seine Liste Highly Cited Researchers (am meisten zitierte Forscher) für 2020 vor. Die mit Spannung erwartete jährliche Liste nennt Forscher, die in den letzten zehn Jahren durch die Veröffentlichung mehrerer hoch zitierter Arbeiten einen bedeutenden Einfluss in ihrem gewählten Fachgebiet oder ihren Fachgebieten nachgewiesen haben. Ihre Namen werden anhand der Publikationen bestimmt, die nach Zitierungen nach Fachgebiet und Publikationsjahr im Web von Science im Zitationsindex zu den besten 1 % gehören.