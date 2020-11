Doppelter Sieg für Objectway WealthTech Suite bei XCelent 2020 Awards

Dem Wettbewerb um Funktionsbreite und Kundenstamm voraus

MILAN und LONDON, 23. November 2020 /PRNewswire/ -- Objectway, ein führendes Unternehmen im Bereich der Digital Wealth & Asset Management-Software, gewann den XCelent award for Breadth of Functionality and for Client Base in Celents Bericht vom Oktober 2020, Front-to-Middle Office Platforms:EMEA Wealth Management Edition : 2020 XCelent Awards: Powered by VendorMatch. Dieser Bericht untersuchte die führenden Anbieter von Front-to-Middle-Office-Plattformen in EMEA und lieferte eine Lösung, die ein exklusives Kundenerlebnis erzeugt. Zu den bemerkenswerten Unterscheidungsmerkmalen, die Celent in Betracht zog, gehörten die Bereitstellung von umsetzbaren Empfehlungen und Erkenntnissen, die nahtlose Zusammenarbeit zwischen Berater und Kunde und die Funktionalität zur Massenanpassung.

Dem renommierten Forschungs- und Beratungsunternehmen zufolge sind die Module „Advisor & Investor Portal und Mobile Apps sowie Client Lifecycle Management & Onboarding von Objectway reich an Funktionen, die letztlich die Interaktion zwischen Berater und Kunde, das automatisierte Drill-Down-Reporting, die Effizienz des Beraters und umfassende KPIs verbessern. Portfolio Management & Advisory war und ist der Sweet Spot der Lösung."