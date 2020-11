Anlegerverlag Tesla weiter unaufhaltsam, Kurs explodiert! Nachrichtenquelle: Anlegerverlag | 23.11.2020, 14:48 | 45 | 0 | 0 23.11.2020, 14:48 | Foto: www.anlegerverlag.de Die Analysten haben es schon lange kommen sehen, und es wird immer mehr zur Realität! Tesla ist DIE Aktie, die derzeit die Schlagzeilen bestimmt! Was hier in den letzten Wochen abgeht, ist der helle Wahnsinn und wahrscheinlich in der Geschichte der Börse unerreicht. Wie sich diese Aktie entwickelt, hat wahrscheinlich vor dem Horrorjahr 2020 noch niemand erwartet. Schnell einsteigen also! Anlegertipp: Hier sollte man nun schnell sein, bevor man die ganz großen Gewinne verpasst! Die Aktie beweist ihr Potenzial und sollte nicht mehr unterschätzt werden. Wir haben das Wertpapier genauer unter die Lupe genommen, einfach hier klicken. Tesla konnte vor kurzem bereits die 400-Euro-Schallmauer durchbrechen und denkt gar nicht dran, einen Gang zurückzuschalten. Hier wird es auch zukünftig grandiose Gewinne zu feiern geben und jeder Anleger wird auf seine Kosten kommen. Wahnsinn, mit was für einem Tempo die Aktie durch die Decke geht und die Konkurrenz mit großem Abstand hinter sich lassen kann! Nun sollte man also wirklich die Chance nutzen und sein Geld bei diesem Wertpapier platzieren, denn jede Sekunde ist gefühlt ein verlorener Euro! Man muss schnell sein, um noch die großen Renditen abzufangen. Wenn es in diesem Tempo weitergeht, wird bald die 500 Euro Hürde genommen werden. Aktuell steigt der Kurs um 1,50 Prozent und 6,20 Euro auf 418,80 Euro an! Fazit: Das ist die letzte Chance, die richtig dicken Gewinne einzufahren. Besser wird die Gelegenheit auf einen perfekten Einstieg nicht. Wir haben die Aktie weiter analysiert, einfach hier klicken.



Diesen Artikel teilen

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer