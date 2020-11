Lindner warnt vor weiteren Beschränkungen für den Einzelhandel

BERLIN (dpa-AFX) - Vor den Bund-Länder-Beratungen über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie hat der FDP-Vorsitzende Christian Lindner vor neuen Beschränkungen für den Einzelhandel gewarnt. Der Zutritt in Geschäfte dürfe nicht noch weiter reduziert werden, sagte er am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. "Eine Begrenzung auf 25 Quadratmeter Ladenfläche pro Person wäre überzogen."

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Länder beraten an diesem Mittwochnachmittag über weitere Maßnahmen angesichts der nach wie vor hohen Corona-Infektionszahlen. Nach den Vorstellungen des Bundes soll sich künftig nur noch ein Kunde je 25 Quadratmeter Verkaufsfläche in einem Geschäft aufhalten dürfen. Bislang gilt als Regel ein Kunde je 10 Quadratmeter.