^ DGAP-Ad-hoc: TLG IMMOBILIEN AG / Schlagwort(e): Immobilien/Prognoseänderung Ad-hoc: TLG IMMOBILIEN AG passt Prognose für Funds From Operations 2020 an

Ad-hoc: TLG IMMOBILIEN AG passt Prognose für Funds From Operations 2020 an

---------------------------------------------------------------------------

AD-HOC MITTEILUNG



NICHT ZUR WEITERLEITUNG ODER VERBREITUNG, WEDER DIREKT NOCH INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE WEITERLEITUNG ODER VERBREITUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. ES GELTEN WEITERE BESCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DIE WICHTIGEN HINWEISE AM ENDE DIESER AD-HOC MITTEILUNG.

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 Absatz 1 der Verordnung (EU) 596/2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung - MAR)



Ad-hoc: TLG IMMOBILIEN AG passt Prognose für Funds From Operations 2020 an

Berlin, Deutschland, 25. November 2020 - Der Vorstand der TLG IMMOBILIEN AG (ISIN DE000A12B8Z4 / WKN A12B8Z) hat in seiner heutigen Vorstandssitzung die Einschätzung hinsichtlich der erwarteten Funds From Operations für das Jahr 2020 überprüft und geht davon aus, dass die Funds From Operations unter der bisher erwarteten Spanne von EUR 153 Mio. bis EUR 157 Mio. liegen werden. Der Vorstand erwartet nunmehr für das laufende Geschäftsjahr Funds From Operations in einer Spanne von EUR 143 Mio. bis EUR 150 Mio.

Der Vorstand führt die niedrigere Erwartung für die Funds From Operations auf verschiedene Gründe, vor allem auf die Veräußerung von Immobilien sowie auf die Erwartung einer geringeren Dividende im Hinblick auf die Aktien, welche die TLG IMMOBILIEN AG an der Aroundtown SA hält, zurück.

Kontakt:

Armin Heidenreich

TLG IMMOBILIEN AG

General Counsel

Hausvogteiplatz 12

10117 Berlin

Tel.: +49 30 2470 6343

E-Mail: armin.heidenreich@tlg.de



---------------------------------------------------------------------------

25.11.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de



---------------------------------------------------------------------------

Sprache: Deutsch

Unternehmen: TLG IMMOBILIEN AG

Hausvogteiplatz 12

10117 Berlin

Deutschland

Telefon: 030 - 2470 - 50

Fax: 030 - 2470 - 7337

E-Mail: ir@tlg.de

Internet: www.tlg.de

ISIN: DE000A12B8Z4

WKN: A12B8Z

Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, Stuttgart, Tradegate Exchange

EQS News ID: 1150668



Ende der Mitteilung DGAP News-Service

---------------------------------------------------------------------------

1150668 25.11.2020 CET/CEST



°