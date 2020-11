Prüfer auf dem heißen Stuhl, Kommentar zu Wirecard von Stefan Paravicini

Frankfurt (ots) - Die Beweisaufnahme des Wirecard-Untersuchungsausschusses gehtin die zweite Runde. Nachdem Markus Braun, der ehemalige Chef des insolventenZahlungsdienstleisters, vor einer Woche als erster Zeuge auf 86 Fragen zu demmilliardenschweren Bilanzbetrug 83 Mal unter Berufung auf seinAussageverweigerungsrecht und mit dem Verweis auf ein dürres Eingangsstatementantwortete, nehmen am Donnerstag drei amtierende und ein ehemaligerWirtschaftsprüfer von EY auf dem heißen Stuhl Platz. Sie haben die Bilanzen desSkandalunternehmens über Jahre testiert und sollen dem Ausschuss darlegen, wiesich einer der wohl größten deutschen Finanzskandale der Nachkriegszeit ihremgeschulten Blick auf die Konzernzahlen so lange entziehen konnte.Der Auftritt der Wirtschaftsprüfer dürfte verbindlicher ausfallen als dieBefragung von Markus "Ich verweise auf mein Eingangsstatement" Braun. Bei ihrenAussagen werden sie aber wohl ähnlich große Vorsicht walten lassen und nichtüber schon veröffentlichte Informationen wie etwa den Bestätigungsvermerk zurAbschlussprüfung der Wirecard-Bilanz für 2018 hinausgehen. Die Anwälte dergeladenen Mitarbeiter von EY haben jedenfalls schon darauf hingewiesen, dasssich ihre Mandanten nur innerhalb der Grenzen ihrerVerschwiegenheitsverpflichtung äußern können. Zwar hat nach demInsolvenzverwalter auch ein Teil des ehemaligen Vorstandes von Wirecard diePrüfer von dieser Verpflichtung entbunden. Das ändere aber nichts an den miteiner Aussage verbundenen Rechtsrisiken, heißt es bei EY. Die Prüfer legen esoffenbar darauf an, vom Ausschuss mit einem Ordnungsgeld belegt zu werden, gegendas sie vor dem Bundesgerichtshof in Berufung gehen wollen, um ihreRechtsposition zu klären.Der Ausschussvorsitzende Kay Gottschalk (AfD) hat bereits Un­terstützung fürdieses Vorgehen signalisiert. Die schärfste Kritik kam von Jens Zimmermann vonder SPD, der EY ein Spiel auf Zeit vorwarf und die anderen Fraktionenaufforderte, nicht mitzuspielen. Klar, denn die politische Verantwortung für dieRolle der Wirtschaftsprüfer in der Affäre wird im CDU-geführtenWirtschaftsministerium verortet, und das Finanzministerium mitSPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz an der Spitze soll nicht allein in derSchusslinie stehen. Interessanter als die Aussagen der Prüfer könnte deshalb dasVerhalten der Koalitionsvertreter im Ausschuss sein, die neben dem heißen Stuhlimmer auch die heiße Kartoffel der politischen Verantwortung für denWirecard-Skandal im Blick haben.Pressekontakt:Börsen-ZeitungRedaktionTelefon: 069--2732-0www.boersen-zeitung.deWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/30377/4774166OTS: Börsen-Zeitung