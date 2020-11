Pure Extracts Technologies Corp.: Pure Extracts avanciert Pläne für die Verarbeitung funktioneller Pilzformulierungen

Pure Extracts avanciert Pläne für die Verarbeitung funktioneller Pilzformulierungen VANCOUVER, British Columbia, 26. November 2020. - Pure Extracts Technologies Corp. (CSE: PULL) (XFRA: A2QJAJ) ("Pure Extracts" oder das "Unternehmen") ein auf pflanzliche Ausgangsmaterialien spezialisiertes Extraktionsunternehmen mit Schwerpunkt auf Cannabis, Hanf und den sich schnell entwickelnden Sektor funktioneller Pilze gibt ein Update und einen Überblick über seine Expansion in den funktionellen Pilz-Wellness-Sektor.

Angesichts des stark steigenden Interesses an funktionellen und medizinischen Pilzen, insbesondere im Hinblick auf medizinische Möglichkeiten, erscheinen die Aussichten für diesen Sektor vielversprechend. Pure Extracts hat kürzlich Ankündigungen zur Kenntnis genommen, die ein erhöhtes institutionelles Interesse auf dem Gebiet der Psychedelika im Allgemeinen und mit Schwerpunkt auf vielversprechenden Pilzsorten wie Psilocybin im Besonderen zeigen. Als Studienobjekt wird Psilocybin auf Behandlungsmöglichkeiten wie z. B. bei Depressionen, Angstzuständen, PTBS, bipolaren Störungen, Alzheimer und Suchterkrankungen untersucht. Der Status der US-amerikanischen Food and Drug Administration (USFDA) in Bezug auf die Verwendung von Psychedelika scheint sich im Jahr 2020 nach dem bahnbrechenden Therapiestatus für behandlungsresistente Depressionen zu entwickeln, der voraussichtlich im Jahr 2021 zugelassen werden wird. Jüngste Berichte weisen auch darauf hin, dass der Weltmarkt für funktionelle Pilze laut Vorhersagen voraussichtlich bis 2024 34,3 Mrd. USD erreichen und mit einer respektablen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 8 % weiter anwachsen wird.