Spearmint tritt dem Clayton Valley Lithium Advisory Committee bei

26. November 2020 - Spearmint Resources Inc. (CSE: SPMT) (OTC Pink: SPMTF) (FWB: A2AHL5) (das „Unternehmen“) möchte bekannt geben, dass das Unternehmen dem Clayton Valley Lithium Advisory Committee (in etwa: Beratungsausschuss für Lithium im Clayton Valley; der „CVLAC“) beigetreten ist. Der CVLAC steht Einzelpersonen und Unternehmen offen, die ein eigenes Interesse an der Erschließung von Lithium-Aktiva im Clayton Valley von Nevada haben, und setzt sich aus diesen zusammen. Die Vision des CVLAC ist die Zusammenarbeit seiner Mitglieder bei der Erschließung, der Datenerhebung, mögliche Fusionen und Übernahmen sowie allen relevanten Geschäften im Clayton Valley in Bezug auf Lithium.