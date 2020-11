BERENBERG belässt SAP SE auf 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für SAP im Zuge des angeblichen Kaufinteresses von Salesforce an Slack auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Mehrere größere Softwareunternehmen hätten schon Schritte unternommen, um in andere Ebenen der Unternehmenssoftware zu expandieren, schrieb Analyst Andrew DeGasperi in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Laufe der Zeit dürfte das Interesse an kleineren, in ihrem Bereich führenden Plattformen steigen. SAP sollte aber vorerst als Käufer zurückstecken, solange der Fokus bei den Walldorfern auf dem Wandel hin zur Cloud liegt./tih/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.11.2020 / 22:43 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.