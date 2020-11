Datto baut weltweite Vertriebsführerschaft zur Beschleunigung des MSP-Partnerwachstums aus

Datto beruft Danny Mesrop zum Vice President of Sales, APAC. Seine Aufgabe ist die Festlegung und der Ausbau einer Markteinführungsstrategie in der asiatisch-pazifischen Region für Datto. Mesrop bringt jahrelange Erfahrung in der Leitung erfolgreicher Verkaufsprogramme und Vertriebsbeziehungen zu Datto mit. Vor seinem Wechsel zu Datto war er Regional Vice President, Channels & Alliances für den asiatisch-pazifischen Raum bei Akamai Technologies. Nach über zehnjähriger Tätigkeit in Singapur wird Mesrop in das Büro von Datto in Sydney, Australien, wechseln.

Datto meldet zudem die Beförderung von Tom Fernandez zum Regional Sales Manager für Asien, der Mesrop beim Ausbau des Partnerwachstums im asiatisch-pazifischen Raum unterstützen soll. Fernandez kam 2013 zu Datto und kann Teamführung, Vertriebserfahrung und erfolgreiche MSP-Partnerbeziehungen für seinen neuen Aufgabenbereich vorweisen. Für eine bessere Betreuung der MSP-Partner ist Fernandez vor kurzem in das Büro von Datto in Singapur gewechselt.

Besetzung von Führungspositionen im Raum EMEA:

Datto betraut James Vyvyan mit der Funktion des Vice President of Sales, EMEA, wo er für das Unternehmenswachstum in der Region sowie die Leitung des EMEA-Vertriebsführungsteams von Datto zuständig sein wird. Vyvyan begann seine Laufbahn in der britischen Armee und erreichte den Rang eines Hauptmanns, bevor er in die Wirtschaft wechselte. Zuletzt war er 13 Jahre lang bei Sophos für die Leitung von Vertriebsteams und später für britische Teams zuständig, wo er schließlich zum Senior Vice President of EMEA Sales befördert wurde.