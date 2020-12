DFV holt neuen CFO an Bord

Die DFV Deutsche Familienversicherung meldet eine Personalie im Vorstand: Karsten Paetzmann solle mit Wirkung zum 1. Februar 2021 zum Mitglied des Vorstands und neuen Finanzvorstand der Gesellschaft bestellt werden. Die Berufung in das Management erfolge vorbehaltlich der BaFin-Zustimmung, so das Unternehmen aus Frankfurt am Main am Dienstag. Paetzmann war zuvor unter anderem als Partner und Sprecher der Leitung Financial Services bei ...