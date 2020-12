StoreButler: q.beyond startet Plattform zur Digitalisierung von Filialen

- Komplettlösung aus Cloud- und IoT-Technologie

- Anschluss von Endgeräten und Sensoren über Edge-Device in jeder Filiale

- Preiswechsel in zwei Minuten, 30 Prozent schnellere Pickprozesse, 15 Prozent weniger Abschreibungen bei MHD-Produkten

Köln, 3. Dezember 2020 - Digitalisierung für jede Filiale: Die Cloud- und IoT-Plattform "StoreButler" von q.beyond erleichtert Einzelhändlern den Einsatz digitaler Technologien in der Filiale. Anstatt jede neue Lösung separat mit der Unternehmens-IT verbinden und steuern zu müssen, übernimmt StoreButler den kompletten Datenaustausch zwischen Systemen, Endgeräten, Sensoren und Apps. Zum Start unterstützen Partner wie Neptune, snabble, ReAct und Pricer die Plattform mit ihren Handelslösungen. Zudem stellt q.beyond selbst entwickelte Retail-Lösungen über die Plattform bereit.

Mehr Tempo beim digitalen Wandel in der Filiale

"Was die Digitalisierung der Filiale so herausfordernd macht, ist die Menge an neuen Diensten, Datenquellen und Devices, die alle mit der Handels-IT vernetzt werden müssen", erklärt Thorsten Raquet, Mitglied der Geschäftsleitung von q.beyond. "Der StoreButler standardisiert die Kommunikation mit allen digitalen Technologien in der Filiale und verkürzt die Einführung neuer Lösungen auf wenige Wochen und Tage."

Preiswechsel in zwei Minuten, 30 Prozent schnellere Pickprozesse

Zum Start können Kunden mit dem StoreButler beispielsweise elektronische Preisschilder ansteuern. Thorsten Raquet: "Preise lassen sich innerhalb von Minuten in allen Filialen ändern, zum Beispiel auf den alten Mehrwertsteuersatz zum Jahreswechsel 2021."

Eine andere Lösung beschleunigt sogenannte Pickprozesse um bis zu 30 Prozent: Wenn Kunden etwa Ware im Internet bestellen und in der Filiale abholen, leiten intelligente Preisschilder das Verkaufspersonal beim Zusammenpacken des Einkaufskorbes per Lichtsignal durch die Verkaufsregale.