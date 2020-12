Ölpreise kaum verändert - Opec+ verhandelt weiter

NEW YORK/LONDON (dpa-AFX) - Die Ölpreise haben am Donnerstag keine klare Richtung gefunden. Nach Verlusten im frühen Handel zeigten sich die Notierungen zuletzt wenig verändert. Ein Barrel (159 Liter) der Nordsee-Sorte Brent kostete 48,31 US-Dollar. Das waren sechs Cent mehr als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-Sorte West Texas Intermediate (WTI) stieg um drei Cent auf 45,31 Dollar.

Am Ölmarkt konzentrierte sich die Aufmerksamkeit auf den Ölverbund Opec+, der über seine Förderpolitik berät. Vertreter der Ölstaaten verhandeln derzeit über eine Änderung der Förderpolitik. Die Nachrichtenagentur Bloomberg berichtete von Fortschritten bei den Gesprächen.