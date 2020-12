Hier kommt der Geldregen für frühe Investoren! Aktueller Aktienkurs noch unter 0,90 CAD! Top-Broker Haywood vergibt ein erstes Kursziel von 2,50 CAD. Sichern Sie sich die Chance auf über 170% Rendite!

Tesla warnt vor Kupfer-Engpass– Goldman Sachs sieht 10.000 USD

+++

Ohne Kupfer keine Batterien und Elektrofahrzeuge!

+++

Im Schatten des Lithium-Booms erreicht Kupfer immer neue Höchststände

+++

Zahlreiche Studien sehen durch die steigende Elektrifizierung eine absolute Notwendigkeit nach zusätzlichen Kupfer-Produzenten!

+++

Liebe Leserinnen und Leser,

mit der wichtigste Rohstoff in der Automobilindustrie ist und bleibt Kupfer! In Zukunft wird dieser Werkstoff sogar eine noch größere Rolle spielen! Denn die Kupfernachfrage wird durch die enorm ansteigenden Neuzulassungen von Elektrofahrzeigen erheblich zunehmen. Ohne Kupfer keine Batterien!

Dabei wird sich die Nachfrage nach Lithium-Ionen-Batterien laut dem britischem Rohstoff- und Chemie-Beratungsunternehmen Roskill bis 2029 voraussichtlich mehr als verzehnfachen und somit eine Kapazität von mehr als 2000 GWh erreichen. Dies im Vergleich zu gut 180 GWh Ende 2019, verdeutlicht die absolute Notwendigkeit neuer Kupferproduktionsstätten!

Kupfer-Boom wird extrem befeuert durch die neuen Energien und insbesondere der Elektrifizierung

Die Studie offenbart, dass ein E-Auto im Schnitt fast dreimal so viel Kupfer wie ein Fahrzeug mit Verbrennungsmotor enthält und dass bis 2030 der Anteil von Elektro- und Plug-in-Hybridautos rund 19 Prozent des Gesamtmarktes ausmachen und bis 2040 voraussichtlich auf 72 Prozent steigen wird.

Quelle: Reuters

Nachhaltige Energien schaffen nachhaltige Renditen!

Kupfer-Aktien sind DIE Gewinner des Elektrobooms!

Im Umkehrschluss bedeutet das: Die grüne und nachhaltige Energiepolitik wird ein riesiger Wachstumstreiber für die Kupferindustrie sein

Darum ist es ganz wichtig neue Kupferproduktionsstätte zu erschließen und gegebene Produktionskapazitäten zu steigern und mit einer solchen spektakulären Nachricht erfreut Adventus Mining Corp. (Ticker Kanada: ADZN.V, WKN: A2PL3X) Investoren und Märkte.

Denn nicht nur der Kupferpreis steigt und steigt! Sondern auch die Kupfer-Aktien stehen vor einer gewaltigen Hausse! Für den Aktienkurs von Adventus Mining bedeutet das schlicht und einfach Explosionsgefahr, denn die Firma sitzt auf qualitativ hochwertigen Projekten und bereitet gerade die Machbarkeitsstudie vor!

Danach steht der Minenbau an! Es steht außer Frage, dass Adventus Ecuadors neuer Kupfer-Produzent wird! Und das mit riesigem Upside für die Aktie, wie auch schon der Broker Haywood erkannt hat!

Adventus Mining Corp.

(Ticker Kanada: ADZN.V, WKN: A2PL3X)

Adventus Mining (WKN: A2PL3X; Ticker: ADZN) ist ein in Kanada ansässiger Kupfer-Gold- Developer mit 3 vielversprechenden Projekten in Ecuador. Hauptfokus liegt zurzeit auf der Exploration und technischen Weiterentwicklung des Kupfer-Gold-Zink-Projekts Curipamba.

Das Curipamba-Projekt umfasst unter anderem die EL-Domo-Lagerstätte, die bereits über eine Vormachtbarkeitsstudie verfügt. Des Weiteren besitzt Adventus Mining ein Portfolio von Explorationsprojekten und Kapitalbeteiligungen in Irland und Kanada, die von kommerziellen Partnern finanziert werden.

Unser neuer Kupfer-Geheim-Tipp setzt auf Ecuador!

Brancheninsider sind sich einig, dass Ecuador noch größtenteils unerforscht ist – das Land ist bei Explorations- und Projektentwicklungsunternehmen immer noch ein absoluter Geheimtipp!

Adventus Mining (WKN: A2PL3X; Ticker: ADZN) hat sich gleich drei extrem aussichtsreiche Minenprojekte durch eine Partnerschaft mit der lokal bestens vernetzten Gesellschaft Salazar Resources gesichert.

Fortschrittsbericht zeigt Einsparungen bei Kapital- und Betriebskosten und zusätzliche Einnahmequellen!

Aus dem bereits sehr weit fortgeschrittenen Projekt Curipamba, die die hochgradige Kupfer-Gold-Lagerstätte „El Domo“ beinhaltet, erhält man nun die nächsten vielversprechenden Nachrichten.

In der Pressemitteilung vom 2. Dezember 2020 (LINK zur Pressemitteilung) gibt das Unternehmen einen Fortschrittsbericht über die in den ersten fünf Monaten abgeschlossenen Arbeiten der Machbarkeitsstudie für die Erschließung der Kupfer-Gold-Lagerstätte El Domo.

Die Höhepunkte des neuen Unternehmens-Updates sind:

Prozess- und Kostenoptimierung durch metallurgische Testarbeiten Größere Primärschleifgröße und niedrigere Kollektor- (Reagenz-) Dosierung senken voraussichtlich den Energiebedarf, den Reagenzverbrauch und die damit verbundenen Kapital- und Betriebskosten.

Verbesserte Qualität und Marktfähigkeit von Kupfer- und Zinkkonzentraten: Herstellung eines eigenständigen Bleikonzentrats verbessert die Qualität der Kupfer- und Zinkkonzentrate. Dies führt zu einer zusätzlichen Einnahmequelle für ein verkaufsfähiges Bleikonzentrat-Nebenprodukt.

Optimierung der Bergwerksplanung und des Mühlen-Durchsatzes: Optimierung von Abbau- und Verarbeitungsstrategien, um den Wert des Betriebs zu maximiert. Der Schwerpunkt der Machbarkeitsstudie liegt auf der Tagebauerschließung der Lagerstätte El Domo mit einer optimierten Minenlebensdauer von etwa 10 Jahren. Optionen zur Untertageerschließung werden in zukünftigen Studien untersucht, wobei zusätzliche Infill-Bohrungen voraussichtlich durch den Cashflow aus dem zukünftigen Betrieb finanziert werden sollen.

Materialkostensenkungen aus Trade-off-Studien: Insgesamt 18 Trade-off-Studien zu verschiedenen technischen Aspekten der Prozessanlage, der Projektdurchführungsstrategie und der Infrastruktur wurden abgeschlossen oder sind derzeit in Arbeit und werden zu Kapital- und Betriebskosten Senkungen und Maßnahmen zur Risikominderung führen.

Eliminierung der Wasserpumpstation am nahe gelegenen Fluss: Dadurch Kosteneinsparungen und eine Verringerung der Umweltbelastung durch das Projekt.

Infill-Bohrungen: Infill- und Step-out-Bohrprogramm bei El Domo mit zwei Bohrgeräten im Gange, das 44 Bohrlöcher abdecken soll. Dies wurde im Rahmen der Machbarkeitsstudie optimal auf die Maximierung der Umwandlung von Mineralressourcen in Reserven ausgerichtet. Die ersten Bohrergebnisse werden für Dezember 2020 erwartet.

Fertigstellung der Machbarkeitsstudie im vierten Quartal 2021 geplant: Nach Abschluss der Machbarkeitsstudie planen die Partner, Anfang 2022 eine Bauentscheidung zu treffen.

Die nächsten Schritte auf dem Weg zur neuen Mine

Nächste Schritte im Rahmen der Durchführbarkeitsstudie bei El Domo:

Einreichung des Entwurfs der Umwelt- und Sozialverträglichkeitsprüfung ("ESIA") bei den ecuadorianischen Behörden

Aushandlung eines formellen Investitionsabkommens mit der ecuadorianischen Regierung

Aufwertung der bestehenden Bergbaugenehmigungen für Curipamba von kleinen auf mittlere Kategorien

Erwerb zusätzlicher Oberflächenrechte

Fortführende Gespräche über die Projektfinanzierung

Die hochgradige Kupfer-Gold-Lagerstätte „El Domo“

Das Curipamba-Projekt mit der hochgradigen Kupfer-Gold-Lagerstätte „El Domo“ umfasst sieben Konzessionen mit einer Fläche von etwa 21.500 Hektar. Curipamba liegt im Zentrum Ecuadors, etwa 150 km nordöstlich der großen Hafenstadt Guayaquil.

El Domo ist eine flach liegende tafelförmige VMS-Lagerstätte, deren Mineralisierung 30 Meter ab der Oberfläche beginnt und deren Abmessungen etwa 800 x 400 Meter betragen. Drei gut ausgebaute Schotterstraßen bieten direkten Zugang zu El Domo und dem größten Teil des Curipamba-Projektgebiets.

Quelle: Adventus Mining

Auf El Domo wurden bereits über 60.000 Meter Diamantbohrungen durchgeführt. Zu den Höhepunkten historischer Abschnitte gehören u.a.:

24,02 Meter mit 5,41% Kupfer, 6,40 g/t Gold, 2,68% Zink, 58,6 g/t Silber, 0,15% Blei (~11,5% Kupfer Eq) – CURI 336

21,10 Meter mit 5,49% Kupfer, 3,94 g/t Gold, 2,77% Zink, 42,3 g/t Silber, 0,19% Blei (~9,8% Kupfer Eq), inklusive 8,70 Meter mit 11,31% Kupfer

Zusammenfassung der Highlights und Kaufargumente:

1A-Explorations- und Development-Unternehmen mit klarem Fokus auf erstklassige Minenprojekte in Ecuador. Adventus kontrolliert drei starke Gold/Kupferprojekte.

Multi-Millionen Explorationspotential auf den Projekten, die sich alle in der Nähe von signifikanten Gold-Lagerstätten befinden.

Top Management unter der Leitung von CEO Christian Kargl-Simard, der einen Hintergrund als technischer Ingenieur (Metallurgie) und im Investment-Banking hat. So war er zuvor bei dem renommierten Wertpapierhandelshaus Haywood Securities bei diversen Kapitalerhöhungen im Wert von 7 Mrd. USD beteiligt.

Hervorragende Aktienstruktur mit nur 131 Mio. ausstehenden Aktien. Es sind diverse namhafte strategische Investoren wie Altius, Greenstone, Wheaton Precious & Nobis Group an Bord.

Für eines der drei Projekte von Adventus in Ecuador (El Doma / Curipamba) ist bereits eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) vorhanden. Der Nachsteuer-NPV liegt in der Basiskalkulation bei 288 Mio. USD bzw. 40% IRR. Der Börsenwert liegt mit 123 Mio. CAD deutlich unter dem konservativen Nettobuchwert (NPV).

Optionalität 1: Adventus Mining besitzt eine 25%ige Beteiligung (17,3 Mio. Aktien) an Canstar Resources, die einen aktuellen Börsenwert von 18 Mio. CAD besitzt. Canstar fokussiert sich auf Goldprojekte in Labrador und Neufundland (Kanada). Adventus Aktionäre partizipieren somit indirekt an möglichen Explorationserfolgen von Canstar Resources.

Optionalität 2: Adventus Mining kontrolliert in Irland drei Explorationsprojekte ( Rathkeale / Kingscourt und Fermoy). Der Minengigant South32 hat mit Adventus eine Explorationspartnerschaft vereinbart, um die über 1.100 km2 großen Landpakete zu erkunden. Adventus Aktionäre partizipieren an möglichen Explorationserfolgen von South32 indirekt.

Solide finanziert: Das Unternehmen hat im Juli 2020 erfolgreich eine Kapitalerhöhung über 35 Mio. CAD abgeschlossen. Der aktuelle Aktienkurs (0,85 CAD) liegt derzeit sogar 33% unter dem er Kurs der Kapitalerhöhung (1,27 CAD)!

Equity Research: Adventus Mining wird bereits von vielen Brokerhäusern und Analysten gecovert (Cormark Securities, Haywood Securities, National Bank of Canada, Raymond James und Laurentian Bank). Jüngstes Kursziel von Haywood bei 2,50 CAD – über 170% Upside!

Zahlreiche Katalysatoren und geplante Meilensteine in naher Zukunft erwartet.

Noch immer ein Schnäppchen und mit 95,5 Mio. CAD spottbillig!

Fazit: Der neue Stern am Kupferhimmel

will schnellstens mit dem Bau der Mine beginnen

Mit einem Investment in Adventus Mining (WKN: A2PL3X; Ticker: ADZN) erhält man ein 1A- Entwicklungsunternehmen mit klarem Fokus auf erstklassige Kupfer-Gold Minenprojekte in Ecuador, welche bereits von diversen Brokerhäusern mit hohen Kurszielen validiert sind.

Durch die aggressive Explorationspolitik sowie insbesondere dem Voranschreiten bei der Machbarkeits-Studie zur Produktionsentscheidung kann in naher Zukunft mit zahlreichen Katalysatoren und neuen Meilensteine gerechnet werden. Dies sollte den Kurs deutlich nach oben bringen! Hier gilt es nun nicht länger zu zögern und die günstigen Kurse zum Aufbau einer soliden Depot-Position zu nutzen!

Nie war Performance einfacher: Informieren – Investieren – Abkassieren

Weitere Infos finden Sie auch auf der Webseite des Unternehmens. Hier können Sie sich Ihr eigenes Bild zu diesem Unternehmen aus dem Edelmetall- und Kupfersektor machen: LINK

Name: Adventus Mining Corporation WKN: A2PL3X ISIN: CA00791E1025 Börsenkürzel Deutschland: AZC Börsenkürzel Kanada: ADZN.V Letzter Börsenkurs an der Heimatbörse: 0,93 CAD (TSX) bzw. 0,585 € in Frankfurt

Link zu aktuellen Kursen and der kanadischen Börse: LINK

Link zu Kursen an deutschen Börsenplätzen: LINK

Bitte beachten Sie, dass die Umsätze im Regelfall an der kanadischen Hauptbörse deutlich höher als an deutschen Börsen sind. Adventus Mining Corp. handelt in Deutschland an den Börsenplätzen Berlin, Stuttgart, Frankfurt, TTMzero und Tradegate. Bei genügend Volumen bietet sich der Kauf auch direkt in Deutschland an. Beachten Sie aber bitte immer limitierte Aufträge abzugeben! Generell sind Limit-Orders gegenüber reinen 'billigst' Orders vorzuziehen.



