Joh. Friedrich Behrens AG: Umsatzerlöse 10,0 % unter Vorjahr im Neunmonatszeitraum

Behrens AG: Umsatzerlöse 10,0 % unter Vorjahr im Neunmonatszeitraum

- Einleitung des M&A-Prozesses im Rahmen der vorläufigen Insolvenz in Eigenverwaltung

- Operatives Geschäft der Behrens-Gruppe läuft vollumfänglich weiter

Ahrensburg, 14. Dezember 2020 - Die Joh. Friedrich Behrens AG hat ihren Zwischenbericht für das dritte Quartal 2020, der auf Basis von "Going Concern" aufgestellt wurde, veröffentlicht.

In dem von der Corona-Pandemie signifikant geprägten Jahr 2020 erzielte die Behrens-Gruppe in den ersten neun Monaten einen Umsatz von 82,5 Mio. EUR, der damit 10,0 % unter dem Vorjahresumsatz von 91,6 Mio. EUR lag. Im 1. Quartal 2020 hatten sich die Umsatzerlöse noch deutlich positiv entwickelt, im 2. Quartal dagegen führte die Corona-Pandemie wie insgesamt im wirtschaftlichen Umfeld zu einem signifikanten Umsatzeinbruch. Im 3. Quartal konnte die Behrens-Gruppe den Umsatzrückgang deutlich verlangsamen. Das EBIT der Behrens-Gruppe beläuft sich nach den ersten neun Monaten 2020 auf 1,7 Mio. EUR und liegt um 17,8 % unter dem Vergleichszeitraum 2019 (Vj.: 2,1 Mio. EUR). Die EBIT-Quote an der Gesamtleistung errechnet sich mit 2,0 % und liegt damit leicht unter dem Vorjahreszeitraum (Vj.: 2,2 %). Das EBT liegt wie im Vergleichszeitraum 2019 bei -0,9 Mio. EUR.

Seit dem 11.11.2020 ist die Joh. Friedrich Behrens AG in der vorläufigen Insolvenz in Eigenverwaltung. Im Rahmen des Verfahrens werden aktuell verschiedene Optionen geprüft, wie das operative Geschäft der Behrens-Gruppe weitergeführt und die finanzielle Restrukturierung umgesetzt werden können. Eine dieser Optionen wäre der Verkauf des operativen Geschäftsbetriebs der Behrens AG im Rahmen einer übertragenden Sanierung. Zu diesem Zweck wurde mit Zustimmung des vorläufigen Gläubigerausschusses ein M&A-Prozess begleitet durch eine Beratungsgesellschaft gestartet, in dem potentielle Investoren angesprochen werden.