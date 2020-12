Heidelberg (ots) - Wer früh genug anfängt zu sparen, kann mit überschaubaren

Summen genug Vermögen für ein stattliches Zubrot zur gesetzlichen Rente

aufbauen. Verivox-Berechnungen zeigen: Ein 25-Jähriger kommt schon mit anfangs

100 Euro pro Monat auf eine zusätzliche Rente von 871 Euro.



280.000 Euro Vermögen bis zur Rente





Gut 280.000 Euro kann der Anleger zum Rentenbeginn auf seinem Konto haben, wenner monatlich 100 Euro in einen Fondssparplan mit durchschnittlicher Renditeinvestiert und die Sparbeträge jährlich in Höhe der Inflationsrate steigert.Umgeschichtet auf ein Konto mit sicheren Sparzinsen (z.B. Sparbuch) reichtdieses Vermögen, um sich 25 Jahre lang eine Rente von anfangs 871 Euroauszuzahlen. Steuern sind dabei schon berücksichtigt.Wer mehr sparen kann, verfügt zur Rente auch über mehr Vermögen. Investiert derSparer monatlich 250 Euro, bringt er es mit 67 Jahren auf über 700.000 Euro. Dasreicht für 2.159 Euro Zusatzrente. Mit 50 Euro im Monat lassen sich bis zurRente immerhin noch gut 140.000 Euro ansparen - genug für 441 Euro zusätzlicheRente.7 Prozent Rendite sind realistisch7 Prozent pro Jahr - mit dieser Rendite hat Verivox gerechnet. "7 ProzentJahresrendite sind realistisch", sagt Oliver Maier, Geschäftsführer der VerivoxFinanzvergleich GmbH. "Das entspricht in etwa den Zuwächsen, die einlangfristiger Sparplan auf den Weltaktienindex MSCI World im historischenDurchschnitt gebracht hat."Zum Renteneintritt wird das gesamte Geld auf ein sicheres Sparkonto überwiesen.In der Rentenphase rechnet Verivox mit 1,3 Prozent Guthabenzinsen. So hoch warensichere Sparzinsen im langjährigen Schnitt der letzten 18 Jahre.Inflationsausgleich bei Sparraten und RentenzahlungenUm die Inflation auszugleichen, erhöht der Anleger in der Modellrechnung seinemonatlichen Sparraten jedes Jahr um 1,7 Prozent. In dieser Höhe haben sich dieVerbraucherpreise seit der Wiedervereinigung durchschnittlich pro Jahr erhöht.Durch den Inflationsausgleich steigen die Sparraten des 25-Jährigen in den 42Jahren bis zur Rente nominal von anfangs 100 Euro bis auf 199,60 Euro. In derAuszahlphase ist der Inflationsausgleich ebenfalls berücksichtigt, auch dieZusatzrente steigt also jedes Jahr um 1,7 Prozent - von anfangs 871 Euro auf1.306 Euro im 25. Auszahlungsjahr.Mit der Vorsorge früh genug anfangenDie Verivox-Rechnung zeigt, wie wichtig es ist, rechtzeitig mit der Vorsorgefürs Alter zu beginnen. Sonst bleibt zu wenig Zeit, um noch genug Vermögen füreine üppige Zusatzrente aufzubauen.Wer erst mit 35 Jahren anfängt zu sparen, bringt es mit einer Sparrate von