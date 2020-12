Von Windkraft bis Meeresenergie: „Wir brauchen einen massiven Schub für die Erneuerbaren Energien“

Karsten Reetz blickt mit seiner reconcept GmbH auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurück. Wir haben uns mit dem Initiator über seine Pionierarbeit im Bereich Gezeitenkraftwerke und seine Kritik an der EEG-Novelle unterhalten.

FondsDISCOUNT.de: Herr Reetz, bei der Verleihung der Financial Advisors Awards 2020 wurde Ihr Beteiligungsangebot „RE13 Meeresenergie Bay of Fundy“ in der Kategorie „Vermögensanlagen“ ausgezeichnet. Was hat die Jury von Ihrem Produkt überzeugt?