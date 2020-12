Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Anlegerverhalten: Das waren die meistgeklickten Fonds im Corona-Jahr 2020 Für welche Investmentfonds haben sich Anleger in diesem sehr herausfordernden Jahr besonders interessiert, welche Profile wurde auf FondsDISCOUNT.de am häufigsten aufgerufen? Wir haben das Nutzerverhalten ausgewertet. Das zurückliegende Jahr war in …