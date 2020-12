Eat Beyond Portfolio Unternehmen Eat Just ist das weltweit erste Unternehmen, dessen In-vitro-Fleisch in einem Restaurant serviert wird

Vancouver, British Columbia und Edmonton, Alberta – 29. Dezember 2020 – ( Eat Beyond Global Holdings Inc.) (CSE: EATS) (OTCPK: EATBF) (FWB: 988) („Eat Beyond“ oder das „Unternehmen“), ein Investmentunternehmen mit Fokussierung auf den internationalen Markt für pflanzliche und alternative Lebensmittel, gibt bekannt, dass sein Portfoliounternehmen, die in San Francisco ansässige Eat Just Inc. ("Eat Just"), das erste Unternehmen der Welt ist, dessen In-vitro-Fleisch in einem Restaurant serviert wird.