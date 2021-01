---------------------------------------------------------------------------

Medienmitteilung der Jungfraubahn Holding AG Dienstag, 5. Januar 2021 Jungfraubahn-Gruppe verzeichnet Rückgang bei Gästezahlen

Die Jungfraubahn-Gruppe verzeichnet für das durch die Coronakrise geprägte Jahr 2020 einen Rückgang der Gästezahlen beim Jungfraujoch - Top of Europe, allen Erlebnisbergen und im Wintersport. Nebst dem frühen Ende der Wintersaison muss dabei insbesondere die 83-tägige Schliessung der touristischen Bahnen berücksichtigt werden. Obwohl die Jungfraubahn Holding AG danach gerade in den Sommermonaten viele Schweizer Gäste willkommen heissen konnte, reichte das nicht aus, das Ausbleiben der internationalen Touristinnen und Touristen zu kompensieren. Der Start in die aktuelle Wintersaison wurde trotz ausgezeichneter Schneebedingungen durch die zweite Welle der Pandemie negativ beeinflusst.



Im Jahr 2020 reisten 362'800 Besucherinnen und Besucher auf das Jungfraujoch - Top of Europe. Das sind 65,6 Prozent weniger als im Rekordjahr 2019 und ähnlich viele wie letztmals in den 1980er Jahre. Das Jahr 2020 liess sich zuerst sehr gut an. Die Jungfraubahn konnte den besten Januar in ihrer Geschichte verzeichnen. Dann gingen die Zahlen aufgrund der Ausbreitung von Covid-19 bereits im Februar zurück. Ab Mitte März mussten aufgrund des behördlich verordneten Lockdowns alle touristischen Bahnen ihren Betrieb einstellen.



Die Wiedereröffnung erfolgte erst am 6. Juni 2020 unter ungünstigen Witterungsverhältnissen. Dank des schönen Wetters und der positiven Wirkung der verschiedenen Promotionen in der Schweiz reisten im Juli und August 153'000 Personen aufs Jungfraujoch - Top of Europe. Die Herbstferien fielen dann dem meist schlechten Wetter zum Opfer, während im November das schöne Herbstwetter zu erfreulichen Gästezahlen führte. Insgesamt zeigen die Zahlen, dass das Fehlen der ausländischen Gäste nicht durch die Schweizerinnen und Schweizer kompensiert werden kann. Die Veränderung der Märkte führte zu grossen Schwankungen bei den Besucherzahlen und so wurde der Einsatz des Rollmaterials und des Personals erstmals kurzfristig aufgrund der Wetterverhältnisse geplant.